Het reuzenrad komt terug naar Nieuwpoort en vroeger dan vorig jaar

Het reuzenrad ‘The View’ op de Zeedijk bij het Loodswezenplein in Nieuwpoort komt terug. Dat bevestigt toerismeschepen Bert Gunst (CD&V).

“Een exacte openingsdatum moeten we nog ontvangen, maar met het schepencollege hebben we beslist dat de opbouw al de eerste week van april kan starten”, zegt Gunst. “Het reuzenrad moet opnieuw afgebroken worden tegen de eerste week van september. Het gaat om hetzelfde rad als vorig jaar, dus met 36 gondels en een schitterend uitzicht op 50 meter hoogte. Voor Nieuwpoort is deze attractie een grote meerwaarde in ons toeristisch aanbod. Het is letterlijk en figuurlijk een eyecatcher. Zowel voor de inwoners als de bezoekers is het een leuke activiteit. Je kan onze stad en de kustlijn op een andere manier beleven.” (GUS)