Het radiopaleis van Eernegem: Karel Verstringe verzamelt oude SBR-radio’s

Nadat hij vorig jaar het 20-jarige bestaan van zijn privémuseum mocht vieren hoopt de net gepensioneerde Karel Verstringe (58) uit Eernegem nog meer tijd aan zijn hobby het verzamelen van oude SBR-radio’s en het bijhouden van het SBR-archief te kunnen besteden. Zijn ‘Eeuwfeestpaleisje’ is een bezoek meer dan waard.

Brussel heeft zijn Eeuwfeestpaleis op de Heizel, Eernegem zijn Eeuwfeestpaleisje. Dat is de naam waaronder het SBR-radiomuseum van Karel Verstringe in de volksmond bekend is.

Wat begon als een onschuldige vrijetijdsbesteding groeide in de loop der jaren uit tot een passie. Ondertussen is Karel de grootste SBR-radiobezitter van België. Ook een groot archief van SBR-documenten vond bij hem onderdak.

Pronkstuk

Een recent verworven pronkstuk in zijn verzameling is een Ondolina uit 1924 met het laagste serienummer ooit gevonden, namelijk nr. 8. Ongeveer 6.500 toestellen van dit type werden door SBR in grote serie geproduceerd tussen 1924 en 1928. Karel heeft intussen elf opeenvolgende, telkens verbeterde modellen in zijn bezit.

Karel is nog altijd een trouwe bezoeker van beurzen, veilingen en rommelmarkten. Vindt hij er niets SBR-gerelateerds, maar wel wat anders, dan geeft hij graag een tip aan een bevriende collega-verzamelaar. “Dat soort wisselwerking komt iedereen ten goede”, merkt hij op.

Rondleiding

Karel krijgt wel eens buitenlandse bezoekers over de vloer, maar blijkbaar weten veel inwoners van onze gemeente nog altijd niet van het bestaan van zijn SBR-radiomuseum af. Je kan het museum in de Westkerkestraat 79 in Eernegem gratis bezoeken elke eerste vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, en ook de laatste zaterdag van de maand staat Karel voor je klaar tussen 13 en 17 uur. Wie liever op een ander moment of in groep langskomt kan een afspraak maken op 0479 29 04 73 of via eeuwfeestpaleisje@telenet.be. Een groepsbezoek (maximum 20 personen) met een audiovisuele rondleiding door Karel zelf, duurt ongeveer een uur. (ED)