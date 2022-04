Het Prethuis geeft benefietvoorstelling in Torhout nadat ouderlijk huis van bekende Thuis-acteur in vlammen opging

Het Prethuis organiseert woensdag in Torhout een benefietvoorstelling van ‘Weekendje Bouillon’. De opbrengst gaat naar Jackie Stevens (79) en Ghislaine Taghon (77), nadat hun huis begin februari verwoest werd door een brand. Hun zoon Wim, ook bekend van ‘Thuis’, maakt deel uit van de cast.

“Het is bijna wraakroepend om de hele inboedel in enkele containers te zien verdwijnen. Alles waar mijn ouders zo hard voor gewerkt hebben en waar je zelf ook veel herinneringen aan hebt”, aldus Wim Stevens. De brand in zijn ouderlijk huis, begin februari, heeft een stevige indruk nagelaten bij de acteur uit Antwerpen, maar uiteraard nog het meest bij Jackie en Ghislaine.

Zij merkten op dinsdagmiddag 8 februari opeens hoge vlammen uit de frietketel, waarna het vuur razendsnel naar de dampkamp en het plafond oversloeg. In geen tijd stond de keuken en ook de rest van het huis in lichterlaaie. Zij konden veilig ontkomen, maar de schade was enorm. Het huis werd dan ook onbewoonbaar verklaard.

Rook- en blusschade

Zoon Wim stond op dat moment op de set van Thuis, waar hij al bijna 15 jaar een vaste waarde is. “Na dat telefoontje van mijn broer ben ik halsoverkop vanuit Leuven naar Torhout gereden. Het was ook niet helemaal duidelijk of mijn ouders ernstige verwondingen hadden opgelopen. Gelukkig bleek het bij aankomst mee te vallen. Het huis was er veel erger aan toe.”

“De rook- en blusschade was enorm. Dat alles dan in containers werd gegooid de dagen nadien, was hard, want dat is ook een stuk van je leven.”

Ma en pa zijn er heel hun leven geweest voor anderen, veel mensen willen nu iets terugdoen

Wim heeft nog twee broers. Eén broer woont in Beernem, de andere in Keulen. “We zijn meteen op zoek gegaan naar een oplossing, want het huis was onbewoonbaar en meer dan hun kleren, een tablet en hun telefoons hadden ze niet kunnen redden.”

“Gelukkig konden we hen onderbrengen in een appartementje in Blankenberge. Momenteel is de expertise volop aan de slag om de nodige vaststellingen te doen. Eenmaal alle onderzoeken zijn afgerond, moeten we kijken wat de opties zijn. Het huis volledig opnieuw bouwen, wordt moeilijk, zeker met de hoge bouwkosten tegenwoordig. Heel schrijnend eigenlijk voor mijn ouders, maar ik ben blij dat ze het letterlijk en figuurlijk heelhuids hebben overleefd.”

Voor het koppel zat het de afgelopen weken ook niet mee, want ze raakten nog besmet met corona. “Ze zijn goed ziek geweest, maar ze moesten gelukkig niet naar het ziekenhuis.”

Benefiet

De collega’s van Het Prethuis (met wie Wim nog tot de zomer op de planken staat, red.) waren erg aangegrepen door het verhaal en hadden al snel onder elkaar besloten om een benefietvoorstelling in Torhout te organiseren. Die vindt plaats op woensdag 27 april en de opbrengst gaat integraal naar het koppel.

“Met Weekendje Bouillon stonden we er al in september, maar dat was toen nog voor een heel beperkt publiek. De interesse en steun is alvast hartverwarmend. In ons vak is het meer dan zomaar spelen. Je leert elkaar goed kennen en wordt meer dan enkel collega’s. Dan is het heel fijn om te zien dat ze zo meeleven. Ik ben ook heel dankbaar voor de steun vanuit de gemeente.”

“Vanuit verschillende hoeken werden al solidariteitsacties georganiseerd. Mijn vader en moeder hebben zich via verenigingen altijd ingezet voor de goegemeente. Ze zijn er heel hun leven geweest voor anderen. Nu zie je ook wat voor impact dat had, want veel mensen willen nu iets terugdoen.”

Seizoensfinale

Wim speelt nog tot de zomer mee met Het Prethuis. “Binnenkort draaien we ook de seizoensfinale van Thuis. In juli liggen de opnames stil, waardoor er dan pas tijd is voor vakantie. In de zomer trekken we met onze kinderen van 18 en 19 jaar naar de kust. Dat is al een jaar of vijf een fijne gewoonte.”

“De kinderen spreken daar af met vrienden. Zelf wonen we in Antwerpen, dus is dat het perfecte excuus om weer even in de heimat te vertoeven.”

