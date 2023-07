Het Polderpand herleeft even met Stad Onderstroom

Stad Onderstroom is een gratis stadsfestival dat ieder jaar in een leegstaand gebouw in Diksmuide doorgaat. Dit jaar is dat het Polderpand.

“Stad Onderstroom is niet zomaar een festival, het is een prikkelend format waarmee wij al sinds 2001 Diksmuide en omstreken uit de jaarlijkse zomerslaap halen”, zegt Patrick Smagghe van 4AD. “We zorgen voor een mix van gratis culturele activiteiten zoals concerten, openluchtfilms, exposities, theater en dit jaar ook literatuur.”

Van 15 juli tot en met 20 augustus kan men ieder weekend de gratis expo Vindlust bezoeken. Op 15 juli gaan van 14 tot 20 uur de deuren van de expo en de pop-upbar open en met Stroomloos kan men genieten van een culinaire avond, verzorgd door Tijl Devriendt van Water &Vuur. Op 20 juli staat de nocturne van Vindlust gepland. SOS Literatuur met Hans Depelchin gaat door op 23 juli en op 29 juli speelt de veelgeprezen documentaire Onze Natuur op het verdiep zonder ramen. Ronker en Suncreek spelen op 30 juli, 5 augustus brengt voor de filmliefhebbers Turquaze, 11 augustus gaat de Zomerse vrijdag met het concert Mystère door in 4AD. 12 en 19 augustus zijn opnieuw voor de filmfans met op 12/8 Fisherman’s friends en op 19/8 El Ciudadano Illustre de Finissage van Vindlust samen met de concerten Thiago Nassif & Colour Plates gaan door op 20 augustus.