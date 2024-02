“Het perfecte huwelijksfeest eindigt met iedereen in het zwembad”: Weddingplanner Raquel Moeyaert doet dromen van trouwen in buitenland

Nee, het was niet de kinderdroom van Raquel Moeyaert om weddingplanner te worden. Straffer nog, voor haar eigen huwelijk had ze nog geen enkel trouwfeest bijgewoond! Toch raakte ze enkele jaren geleden in de ban van trouwen en alles wat daarbij komt kijken. “Ik specialiseer me in kleine huwelijksfeesten in het buitenland.”

Met ‘Venus in the sun’ vielen voor weddingplanner Raquel Moeyaert (27) alle puzzelstukjes samen. Ze wist al vroeg dat ze zelfstandige wou worden, alleen niet in welke branche. “Toen ik mijn eigen trouwfeest organiseerde, zag ik het licht. Mijn man Robin en ik wilden altijd al in Spanje trouwen, onze tweede thuis. Ik vond die planning heel leuk en wou dat vaker doen. Maar het is natuurlijk niet omdat je één huwelijk organiseert dat je de beste weddingplanner bent”, lacht ze. “Ik volgde opleidingen, las boeken en richtte ‘Venus in the sun’ op.”

In het zwembad

Er zijn veel weddingplanners, maar Raquel specialiseert zich in buitenlandse trouwfeesten. “Ik wil weg van het klassieke trouwfeest en het hoeft niet allemaal even chique te zijn. Het perfecte trouwfeest eindigt voor mij met alle gasten in het zwembad”, lacht ze. “Mijn focus ligt op het buitenland, maar wie droomt van een sprookjeshuwelijk in de Ardennen kan ook bij mij aankloppen. Als mensen een zot idee hebben, ga ik daar heel graag in mee.”

Geïnteresseerde koppels kunnen via www.venusinthesun.com een formulier invullen met gerichte vragen: budget, aantal personen, droomlocatie… “Op basis daarvan maak ik een eerste voorstel op en daarna plannen we een kennismakingsgesprek in. Ik wil die mensen écht leren kennen, we werken immers maandenlang heel intensief samen! Het koppel stelt ook een moodboard op waardoor ik nog beter zicht krijg op hun droomtrouw.”

24/7 bereikbaar

Als de klik er is, schiet Raquel uit de startblokken. “Alles begint bij de locatie. Eens dat vastligt, kan je de overige leveranciers contacteren: catering, bloemist, fotograaf, dj, enzovoort.” Als startende weddingplanner is het ook voor Raquel nog zoeken naar de perfecte locaties. “De Costa Blanca is onze tweede thuis en doordat wij daar zelf getrouwd zijn, ken ik alle mooie plekjes. In andere landen start ik altijd van nul, maar dat vind ik een leuke uitdaging. Op basis van de wensen van het koppel kan ik heel gericht gaan zoeken.”

Eén van Raquels troeven is haar bereikbaarheid. “Bij mij staat er geen limiet op het aantal meetings. Ik maak per koppel een Whatsapp-groepje aan, want als de bruid een inzinking krijgt, moet ze mij altijd kunnen bereiken”, lacht ze.

Creatief met elk budget

Trouwen in het buitenland klinkt duur, maar is het dat ook? “Dat hangt van veel factoren af”, weet Raquel. “Als je 100 mensen uitnodigt en je betaalt voor elk van hen vervoer en verblijf, dan zal dat inderdaad heel duur uitvallen. Mensen zien vaak idyllische beelden op Pinterest, maar vallen achterover als ze het kostenplaatje zien. Ik vraag altijd naar het budget van het koppel en daar werk ik naartoe, maar als iets niet haalbaar is, dan vertel ik dat ook eerlijk. Gelukkig kunnen we binnen elk budget creatief zijn!”

Raquel biedt verschillende pakketten aan. “Mensen kunnen me boeken van A tot Z. Ik plan het volledige huwelijk en ben de dag zelf aanwezig om het koppel te ontzorgen. Een tweede mogelijkheid is dat mensen mij enkel contacteren voor de coördinatie. Het koppel regelt alles, maar de dag zelf ben ik erbij zodat zij ten volle van het feest kunnen genieten. Tot slot doe ik ook aan consulting. Koppels die zelf hun trouw organiseren, kunnen bij mij professioneel advies inwinnen.”

Droom jij ook van een trouw in het buitenland? Hou er dan rekening mee dat Raquel het liefst anderhalf jaar voor de trouw van start gaat. “Het kan ook in minder tijd, maar koppels moeten beseffen dat ze dan misschien niet meer de locatie van hun dromen kunnen boeken.”