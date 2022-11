Het oude Roeselare gebundeld in een jaarkalender

Lode Baele heeft een nieuwe fotokalender uit. In 36 beelden toont hij hoe Roeselare er uitzag in het begin van de twintigste eeuw. “De vele positieve reacties bij de vorige editie, stimuleerden mij om verder te gaan met een editie 2023.”

“Vorig jaar bracht ik een oude foto van de stad samen met het huidige beeld. Ik kreeg heel wat reacties, vooral van mensen die die beelden van vroeger apprecieerden. Daarom heb ik dit keer geopteerd om enkel met historische foto’s van Roeselare te werken.”

“Twaalf maanden en drie foto’s per maand. Telkens staan er twee naast de datum en eentje in het groot. In het totaal dus 36 foto’s. Het zijn beelden van bekende locaties in de stad, maar ook enkele waar personen op staan en dat telkens met een korte uitleg en een oriëntatie.”

“Zo zie je mensen die de straat vegen, hun goederen aanbieden in de Ooststraat, foto’s van de eerste stoomtram in de Noordstraat, ook beelden van tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit keer had ik ook aandacht voor de deelgemeenten Rumbeke en Beveren.”

“Uit de reacties blijkt dat heel veel mensen nog altijd graag zo’n kalender op hun bureau hebben staan, eerder dan op hun gsm of computer.”

De kalender is te koop in de Standaard Boekhandels, in de Roeselaarse krantenwinkels en via de webshop www.drukwerkmetrespons.be.

Ook enkele zaken, gespecialiseerd in cadeauartikelen, bieden de kalender aan. “Je weet nooit dat er nog een leeg plekje is onder de kerstboom”, aldus nog Lode Baele.

(BC/foto SB)