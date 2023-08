Het openluchtzwembad gaat haar laatste (hopelijk zonnig) weekend tegemoet: “34 procent van de bezoekers zijn jonger dan 15 jaar”

Het openluchtzwembad LAGO Kortrijk Abdijkaai is nog open tot en met zondag 3 september. Daarna wordt het zwembad winterklaar gemaakt om ook in de zomer van 2024 de trouwe bezoekers te laten genieten van een dagje vakantie dicht bij huis.

70 procent uit Groot Kortrijk

Nog een laatste weekend en dan moet Kortrijk het opnieuw doen met een zwembad minder. Centrummanager Elewin Werbrouck blikt terug op een succesvolle zomer. “Op dinsdag stond de teller op 10.169 bezoekers. Dat is gezien het kwakkelweer heel goed. Ter vergelijking, we hadden in 2020 en 2021 respectievelijk 7.500 en 7.330 bezoekers. De topzomer van 2022 leverde dan weer 14.000 bezoekers op.” Meer dan 70 procent van de bezoekers voor het openluchtzwembad kwam uit Groot Kortrijk. “We ontvingen heel veel jongeren. 34 procent van de bezoekers waren jonger dan 15 jaar en 11 procent van onze bezoekers maakte gebruik van de voordelige familiepas.”

“Ze voorspellen een stralende zon met 22 graden, dus dat wordt een mooie afsluiter”

De goede cijfers zijn volgens Elewin te danken aan het feit dat het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in juni één week vroeger openging dankzij het prachtige weer. “Het openingsweekend was al goed voor 1.166 bezoekers. In augustus openden we met het warme weer vier dagen al om 10 uur in plaats van om 12 uur en dat zorgde dan weer voor een extra 1.985 bezoekers. De overige dagen waren wat rustiger, maar verliepen heel vlot en zonder incidenten.” Zondag is de laatste dag voor LAGO Abdijkaai in 2023. “Ze voorspellen een stralende zon met 22 graden, dus dat wordt een mooie afsluiter. Iedereen is welkom van 12 tot 19.15 uur. Reserveren kan via de webshop.”

KWK Outdoor Waterpolo

LAGO kijkt nog uit naar het KWK Outdoor Waterpolo toernooi dat voor het eerst in het openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk doorgaat. “Op zaterdag 2 september vanaf 13 uur start een outdoor waterpolo toernooi. Alle jeugdploegen van Kortrijk bekampen de jeugd van Waregem, met afwisselend wedstrijden tegen PSV Eindhoven (NED) en Douai (FRA). Een leuke kennismaking met zowel de spelers als de sponsors van KWK in een gezellig en idyllische sfeer met drankjes, een hapje en up tempo muziek. Allen daarheen om te supporteren!”