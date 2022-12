Het nieuwsfeit van het jaar in Koekelare: Oekraïens gezin viert voor het eerst Nieuwjaar in ons land

Sinds 3 mei van dit jaar verblijft bij de familie Marc Decru, het Oekraïense gezin Oleksandr Marchuk (37), Iryna Marchuk (41), hun dochterje Iya Marchuk (14) met een zware beperking en hun jongste spruit Jeremiya Marchuk (3,5). Zij komen uit het Oekraïense oorlogsgebied Khmelnytsky en zijn door de oorlog hun thuisland ontvlucht. Wij gingen hen ten huize Evelien Decru opzoeken na een voor hen bewogen 2022.

“Op 3 mei arriveerde het gezin hier, na een trip van ettelijke uren en weinig bagage wat onwennig in Koekelare. Hun appartement die ze aan het renoveren waren in Oekraïne, hebben ze moeten achterlaten. Maar dit gezin wist zich in sneltempo aan te passen aan onze gebruiken, mede door toedoen van de Koekelaarse Evelien Decru en familie, die hen wegwijs maakt in de wetten en gewoontes van ons land”, opent Evelien Decru.

Generatoren

Vorige week woensdag vertrok Oleksandr vanuit Nederland richting Pools-Oekraïense grens met een lading generatoren en andere hulpgoederen. “Daar hebben ze in Oekraïne nu het meeste nood aan. De Russen bombarderen in ons land zoveel mogelijk elektriciteitscentrales, zodat duizenden gezinnen er nu zonder elektriciteit zitten”, vertelt Oleksandr openhartig.

Hij vindt het spijtig dat hij Oekraïne niet binnen mag. “Ik had zeer graag de familie bezocht in Khmelnytsky, maar dat kan helaas niet. Doe ik dit toch, dan kan ik het land niet meer uit. Tien dagen geleden was het er nog -20 °C en dat is zeker geen pretje als je geen elektriciteit en verwarming hebt. In Khmelnytsky hebben ze 3 uur elektriciteit, dan weer niet, dan weer enkele uren elektriciteit… In sommige steden zijn de energiecentrales volledig vernietigd. Alle generatoren zijn al in Polen uitverkocht, ook in Duitsland zijn er nog amper te krijgen.”

Voor de familie Marchuk is het hun eerste kerst in ons land. Hun thuishaven Khmelnytsky bleef grotendeels gespaard van bombardementen, maar toch vecht hun schoonbroer nu al 8 maanden, steeds aan de frontlinie. Hij heeft nu voor het eerst in 8 maanden, 10 dagen verlof. “Wij weten steeds pas na enige tijd waar hij zich bevindt, omdat dit geheim moet blijven”, duidt Oleksandr.

“Wij zijn van geloof orthodox, en vieren dit jaar tweemaal Kerstmis. Eenmaal op 24 en 25 december, zoals meestal in Europa, en eenmaal naar orthodoxe normen op 7 en 8 januari 2023”, benadrukt Iryna, die zich voor de gelegenheid heeft uitgedost in haar typische kerstklederdracht.

“In mijn thuisland maken de vrouwen een speciale kerstmaaltijd die bestaat uit twaalf traditionele gerechten die symbool staan voor de twaalf apostelen en de twaalf dagen kersttijd van 25 december tot en met 5 januari. Op 25 december, Kerstmis in Europa, zetten wij kerststukken op tafel. De kerstboom wordt pas geplaatst eind december als symbool voor Nieuwjaar”, legt Iryna, die nog Nederlandstalige lessen volgt tot februari 2023, uit.

Tweede familie

“Er worden door zowel kinderen als volwassenen kerstliederen gezongen. In speciale kostuums gaat men van deur tot deur en zingt men het lied Kolyada. De zangers worden beloond met snoep of geld”, duidt Iryna nog. Ze bekent dat ze hun thuisland en vooral de familie missen. “Maar wij hebben hier met de familie Marc, Evelien en Frederic Decru en hun gezin, alsook met familie Kristof Vanhee een tweede familie gevonden die we echt koesteren, want zij hebben voor ons al veel gedaan.”

“Ik heb door Evelien haar toedoen hier zelfs naar de kerk kunnen gaan, de pastoor ontmoet en hij en Evelien hebben ervoor gezorgd dat onze dochter Iya Marchuk, die kampt met een zware beperking, school kan lopen in Heuvelzicht in Klerken, met de bus gratis wordt afgehaald en teruggebracht en ze ook een middagmaal krijgt. En Iya gaat hier graag naar school, want ze zit al van ’s morgens te kijken wanneer de bus komt en ook de leerkrachten zijn over haar tevreden”, lacht Iryna.

(Eric Vanhooren)