Het Munchenhof gaat van start met nieuw concept: “Dinner & Dance op 1ste en 3de zaterdag van de maand”

Het Munchenhof is helemaal klaar voor de start van het nieuwe concept ‘Dinner & Dance’. En straks komt er nog meer vernieuwing bij, want het vroegere café en de bowling wordt omgebouwd tot restaurant en tapasbar. Die opening is voorzien eind april.

Het Munchenhof is een begrip in de Westhoek. In 1961 startte Hubert Ghekiere de zaak op en sindsdien passeerden hele generaties de revue. Allerlei nationale en internationale vedetten kwamen er optreden, de discotheek was tot ver in de regio bekend, de bowling werd uitgebreid en ook het hotel groeide uit tot 120 verblijfsplaatsen. Ondertussen werd de vroegere discotheek omgebouwd tot een feestzaal met 500 zitplaatsen.

We bieden om de twee weken een dansavond aan, aansluitend op een lekker etentje

Toch was ook in Het Munchenhof de coronacrisis voelbaar. “We misten 10.000 tot 15.000 logies, alle veertiendaagse brunches gingen uit de boeken en ook het café moest een tijdje sluiten”, vertellen zaakvoerders Hubert D’Hoine en Nathalie Degryse. Maar ze blijven niet bij de pakken zitten. Er komt een nieuw concept en in het vroegere café wordt binnenkort een nieuw restaurant opgestart. “Waarom het nieuwe concept van Dinner & Dance? We ondervinden dat de mensen willen dansen en zich amuseren. Daarom bieden we hen om de twee weken een dansavond aan, aansluitend op een lekker etentje. Onze veertiendaagse brunch op de tweede en vierde zondag van de maand blijft gewoon verder bestaan. Vanaf zaterdag 5 maart zetten we de feestelijke Saturday Night Dinner & Dance in, telkens op de eerste en derde zaterdag van de maand. Zo weet men ieder weekend waarheen voor een lekker etentje en een dansje op de tonen van dj Robin Rosseel. Hij draaide eerder ook al plaatjes op oudejaarsavond. Dat was een groot succes; het was alweer even geleden dat er nog zo veel sfeer was geweest.”

Restaurant en tapasbar

“En als we ons restaurant en tapasbar eind april of begin mei openen, kunnen ook die bezoekers aansluiten. Ook mensen die graag dansen en niet wensen te eten, kunnen na het menu aanschuiven en mee feesten tot 3 uur in de morgen”, besluiten Hubert en Nathalie.