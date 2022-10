Het Marialoops Volkstoneel stelt je voor aan ‘De ideale schoonzoon’

De novembermaand is in Meulebeke het startsein voor toneelopvoeringen. Traditiegetrouw opent het Marialoops Volkstoneel de theaterdebatten. Dit jaar brengt het in zijn 52ste speelseizoen de komedie van John Vermeulen ‘De ideale schoonzoon’, in een regie van Rik Schrauwen.

Het Marialoops Volkstoneel mag zich Koninklijk noemen, want na vijftig jaar toneelopvoeringen voor een heel breed publiek verdient men deze titel. Dit jaar opteert men voor de komedie ‘De ideale schoonzoon’.

“Het verhaal start met de eerste vrijage van de dochter des huizes Bel”, vertelt Rik Schrauwen. “Zoals het meestal gaat, heeft papa Bel geen hoge dunk van de vriend van zijn volwassen dochter, ook al heeft mama de neiging om hem het nodige krediet te verlenen. Papa is dan ook ten zeerste verheugd met de komst van een nieuwe kandidaat-vrijer. De knaap is duidelijk opgevoed tot ‘gezinshoofd’, voor wie de termen emancipatie en feminisme eerder op scheldwoorden lijken. Werken schijnt hij niet zo geweldig te vinden. Een knappe, hippe, afgeborstelde jonge kerel met een fraaie, dure sportwagen en verder met alle kwaliteiten van de ideale schoonzoon. Maar wat gebeurt er wanneer de nieuwkomer uit zijn rol valt en kandidaat één bij nader inzien nog helemaal niet zo kwaad blijkt te zijn…?”

‘De ideale schoonzoon’ wordt gebracht in het OC Vondel op zaterdag 5 november om 20 uur, zondag 6 november om 15 uur, vrijdag 11 november om 20 uur, zaterdag 12 november om 20 uur en op zondag 13 november om 15 uur.

De acteurs zijn Joost Kerckhove, Chris Taillieu, Marino Gelaude, Tino Blancke, Kathleen Seys, Evelyne Wielfaert, Hanne Lammertijn en Sofie Prat. Zij krijgen tekststeun van Karen Vanslambrouck; licht en muziek zijn in handen van Francis Vanwalleghem en Marthe Geldhof. (LB)

Kaarten in voorverkoop (via www.toneelmarialoop.be) 8 euro, aan de deur 9 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar komen er gratis in.