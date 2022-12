Het Lindenhof in Blankenberge is een eeuw actief en zit vol toekomstplannen

Exact honderd jaar geleden schoot Het Lindenhof uit de startblokken in Blankenberge. Tijd voor een terugblik, maar de sociale huisvestingsmaatschappij zit tegelijk ook nog boordevol toekomstplannen. “Een betaalbare thuis blijft voor velen de eerste stap.”

De toenmalige ‘samenwerkende maatschappij’ was een initiatief van het gemeentebestuur en enkele lokale ondernemers. “In het verslag van de eerste bestuursvergadering lezen we onder meer dat de maatschappij werd opgericht om ‘goed en deugdelijk werk te doen’: de nobele intentie was van meet af aan duidelijk”, zegt huidig voorzitter Philip Konings.

Onmiddellijk na de oprichting werd al gestart met een eerste bouwproject aan de toenmalige stadsrand, de klassieke tuinwijk tussen de Deswertlaan en de stedelijke begraafplaats. “Daar werden tussen 1923 en 1930 een zeventigtal woningen gebouwd. In de jaren dertig volgde de realisatie van het Frontkwartier aan de westkant van de stad. De straatnamen in deze interbellumwijk verwijzen naar het IJzerfront in de Westhoek”, klinkt het.

Werkingsgebied breidt uit

Tegen midden jaren dertig kon Het Lindenhof hier haar honderdste woning inhuldigen. Tijdens WO II viel de bouwactiviteit uiteraard stil, maar ze hervatte in de jaren vijftig met de realisatie van de Jules Soetestraat – die verwees naar de stichtend voorzitter van Het Lindenhof – en de uitbreiding van de Frontwijk. In de jaren zeventig volgden de Witte Wijk en het Westerkwartier. Vanaf de jaren tachtig werd het werkingsgebied uitgebreid naar De Haan en Zuienkerke, in Blankenberge werd in dezelfde periode de Scharebrugwijk opgericht. “Vanaf de jaren negentig werd de bouwgrond in de stadsrand almaar schaarser en ging de maatschappij over tot de ontwikkeling van inbreidingsprojecten. Meerdere kleinschalige projecten werden toen voltooid, ook werd het Westerkwartier nog verder uitgebreid”, aldus Konings.

“De verdere uitrol van nieuwe projecten is nodig om kandidaat-huurders zo snel mogelijk een betaalbare woning te kunnen aanbieden”

Recente projecten van het Lindenhof zijn deze aan het kruispunt Kerkstraat-Zuidlaan. “De verdere uitrol van nieuwe projecten is nodig om kandidaat-huurders zo snel mogelijk een betaalbare woning te kunnen aanbieden. Een betaalbare thuis is voor velen immers de eerste stap naar een meer solide financiële situatie en geeft positieve vooruitzichten voor de toekomst”, stelt voorzitter Philip Konings nog.

720 woningen en appartementen

Vandaag heeft Het Lindenhof 720 woningen en appartementen in eigendom. De woonmaatschappij is momenteel bezig met de realisatie van 47 appartementen. Samen met het project De Lange Thuyn, en andere nieuwe ontwikkelingen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke beheert de maatschappij binnenkort meer dan duizend woningen. “Voortbouwend op een traditie van een volle eeuw, blijft Het Lindenhof een actieve partner van de gemeentebesturen van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke in het voeren van hun woonbeleid en hun beleid inzake stedelijke ontwikkeling. Kwalitatief en duurzaam invullen van het woningaanbod, met oog voor voldoende verscheidenheid, blijft ons streefdoel.”