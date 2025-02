Het leven van Silvia speelt zich af in hoekje van de woonkamer: “Routine-ingreep aan mijn heup liep slecht af”

Een routine-ingreep aan haar heup draaide vijf jaar geleden helemaal anders uit voor Silvia Vanthourenhout. Veertien operaties later leeft de 52-jarige Roeselaarse zonder rechter heup en heeft ze nog steeds voortdurend pijn. “Vooral mentaal is dat heel erg moeilijk”, aldus Silvia voor wie er eind juni vanuit café ’t Veilingkse eind juni een benefiet wordt georganiseerd.

Vijf jaar geleden moest Silvia Vanthourenhout naar het ziekenhuis voor een nieuwe heup. Die operatie liep echter niet zoals gepland. “We kregen een brief waarop stond ‘mechanisch falen’. Het betekende het begin van een lange lijdensweg”, aldus Didier Vanderperre, Silvia’s man.

Na de operatie bleef Silvia pijn hebben. Enkele nieuwe opnames in het Roeselaarse ziekenhuis brachten geen verbetering. “Een jaar later zijn we naar het UZ in Gent geweest. Daar ontdekte men dat ik ook de ziekenhuisbacterie had opgelopen.”

De dokters probeerden er om een nieuwe kunstheup te steken, maar de toestand van Silvia verslechterde. De mama van drie kinderen kreeg infecties over het hele lichaam. “Mijn leven heeft ook even aan een zijden draadje gehangen. Blijkbaar stoot mijn lichaam het materiaal van die kunstheup af.”

Leven zonder heup

Silvia leeft momenteel zonder rechter heup verder. “Stappen lukt enkel met krukken, maar ik gebruik ook soms mijn rolstoel. Het grootste deel van de dag lig ik op bed. Het is mentaal erg moeilijk om te aanvaarden hoe ik nu ben en vooral de pijn, die altijd gebleven is, maakt het erg lastig. Het moeilijkste is dat ik niet kan werken. Ik was zelf aan de slag als verzorgende in een woonzorgcentrum.”

Verschillende dagen per week ligt Silvia gewoon te wachten tot haar man Didier thuis komt van zijn werk. “Vaak gewoon zonder televisie of radio. Gelukkig houdt onze hond Stella me tijdens die moment wel gezelschap. Ik leef dag per dag. Vroeger was ik veel meer een planner. Straks is het gelukkig buiten wat warmer. Ik kijk er dan om in de tuin toch wat te genieten van het weer. Ondertussen ben ik wel jaloers op mensen die eens gaan wandelen of een toertje gaan lopen.”

Huis gezocht

Het gezin is momenteel op zoek naar een nieuw huurhuis. Hun huidige woning, waar ze inmiddels al twintig jaar wonen, staat te koop.

“Daarbij moeten we rekening houden met mobiliteit van Silvia. Een moeilijke zoektocht. We hopen toch binnenkort iets te vinden. Momenteel speelt haar leven zich vooral af in dat ene hoekje in de woonkamer”, aldus Didier.

Silvia is blij dat ze tijdens deze moeilijke periode kan rekenen op haar man en kinderen. “Ik ben hen echt dankbaar. Ook hun leven ziet er nu plots helemaal anders uit.”

Benefiet

Daarnaast kan het gezin ook rekenen op verschillende trouwe vrienden. Vriendin Mireille Delmotte lanceerde in café ’t Veilingske, de horecazaak van de zus van Didier, het idee om een benefiet te organiseren. Die vindt plaats op 28 juni in zaal Ter Beke. Verschillende artiesten komen er langs, de kaartenverkoop is inmiddels gestart in ’t Veilingske.

“Het doet echt deugd dat mensen dat voor ons willen doen. Ik ben erg dankbaar, maar eigenlijk moest dit nooit nodig geweest zijn.” De opbrengst van de benefiet zullen Silvia en Didier gebruiken voor de ziekenhuiskosten. Silvia moet nog elke twee weken bloed laten nemen ter controle van de ontstekingswaarden.

(BF)