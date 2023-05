Het kruim van de Belgische jeugd in petanque te gast in Brugge

Op Hemelvaartdag vond in Brugge het Belgisch kampioenschap petanque bij de jeugd plaats in Petanqueclub De Gulden Kamer in Sint-Kruis. Er was een deelname van circa 160 spelers uit alle uithoeken van het land. Het ging om het Belgisch kampioenschap triplet of met drie spelers bij de miniemen vanaf zes jaar, cadetten, junioren en beloftevolle jongeren tussen 18 en 23 jaar.

Het was in Vlaanderen de beurt aan onze provincie om het BK te organiseren. Een vereiste is dat je als club dan over minimum 48 petanquevelden beschikt. “Voor ons, met 62 terreinen, vormde dat geen probleem”, zegt Lucien Vanhoutte als voorzitter van Petanqueclub De Gulden Kamer.

Bij petanque is het de bedoeling de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje te gooien. Die cochonnet ligt naar gelang de leeftijd ouder wordt ook steeds verder. Er wordt bij de jeugd, met uitzondering van de miniemen, waar ze met twee tegen twee tegenover elkaar staan, in vier verschillende ronden tot 13 punten gespeeld. “Bijvoorbeeld bij een score van 13-7 heb je één overwinning plus zes punten. Elke speler krijgt een minuut in de ring om te gooien. Indien het langer duurt, krijg je een strafpunt tegen. De twee best geklasseerde spelers spelen dan tegen elkaar in de finale. Bij de juniores is het als op groot niveau: in poules, met vier teams in een groep. Wie twee keer wint, mag naar de piramide. Daar is het dan met rechtstreeks uitschakeling. Wie uiteindelijk bovenaan eindigt, is kampioen”, legt de voorzitter uit.

Zowel de Vlaamse als de Waalse petanquefederatie had voor het BK een selectie samengesteld. Die werd provinciaal met een aantal spelers aangevuld. “Bij goede resultaten kunnen zij eventueel ook aan buitenlandse tornooien deelnemen. Je weet nooit dat er daar een verrassing tussen zit.”

Goedkope sport

Petanque blijft volgens de voorzitter een goedkope sport. Een aansluiting met verzekering kost 50 euro per jaar. En dat slaat duidelijk aan, ook in West-Vlaanderen. “We zijn opnieuw aan het groeien, zowel in leden als in prestaties”, weet Vanhoutte. “Er komen ook twee nieuwe clubs bij: Poperinge en de Leiemeersen in Kuurne. Tot halfweg juni kunnen ook zij net als alle andere clubs zich voor de wintercompetitie inschrijven.”

‘Brugge speelt petanque’

Ondertussen zit de voorbije wintercompetitie erop. Petanqueclub De Gulden Kamer eindigde met de heren als eerste in de provinciale interclubbeker, met 13 keer winst op 15. Voor de dames was er een derde plaats. Beide teams zijn geplaatst voor de Vlaamse interclubbeker op 3 september. Een maand eerder op 5 augustus is er vanaf elf uur ‘Brugge speelt petanque’, een uitnodigingstornooi bij de Gulden Kamer waar iedereen aan kan deelnemen. (ACR)