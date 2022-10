Het Kittenhuis in Jabbeke trekt aan de alarmbel door financiële moeilijkheden: “Ons voortbestaan is in gevaar”

Het Kittenhuis in Jabbeke vangt al zeven jaar zwerfkatten op, met een record dat vorig jaar op 883 stond. Al evenveel jaren is het rekenen en tellen om het hoofd financieel boven water te houden. “Het water staat ons echt aan de lippen. Onze rekening is leeg. Donaties, hoe groot of hoe klein ook, zijn méér dan welkom”, zegt Raisa Verstegen.

Het Kittenhuis bevindt zich in de Isenbaertstraat in Jabbeke. Het werd in 2016 opgericht door Raisa Verstegen, die er toen nog woonde. Ondertussen heeft Raisa twee compagnons gevonden in Annelies Jansen en Shauni Meuleman. In hun dierenasiel vangen ze zwerfkatten op en dat zijn er heel wat. “Het aantal blijft groeien. We zijn gestart het eerste jaar met om en bij de 50 zwerfkatten, vorig jaar stond de teller op 833. Dit jaar zitten we op nog net geen 600. Dagelijks zijn we druk in de weer voor. Vandaag (woensdag, red.) heb ik al zeker 100 telefoontjes gedaan. Adopties en operaties regelen, afspraken maken met de dierenarts, opvanggezinnen opbellen, mensen met zwerfkatten ontvangen, zwerfkatjes ophalen, hen verzorgen, voeden… Het stopt nooit”, begint Raisa Verstegen.

“Naast al het emotionele leed, moeten we ons ook constant zorgen maken over centen”

“Naast al dat leed dat we hier te zien krijgen, moeten we ons ook druk maken over het financiële plaatje. We krijgen een jaarlijkse subsidie van 3.000 euro van de Vlaamse Overheid, maar daar blijft het ook bij. De gemeente wil ons geen subsidies toekennen, omdat ze samenwerken met het Blauwe Kruis. Terwijl wij hier jaarlijkse zoveel kittens opvangen. Niet te vatten…”, zucht Raisa.

Het Kittenhuis is puur vrijwilligerswerk voor Raisa en haar team. De centen om het asiel draaiende te houden, halen ze uit adoptie en donaties. “Een kitten adopteren kost 200 euro, maar voor die prijs is het helemaal in orde. Zelf kost het ons tot 150 euro meer, als er al geen operatie nodig was.”

Financiële crisis

Het Kittenhuis kan gelukkig ook rekenen op een team van vrijwilligers, zoals Shakira Neyens en opvanggezinnen, zoals dat van Nele Nobels. “Ik vrees dat we een moeilijk jaar tegemoet gaan”, vervolgt Nele. “De crisis hakt er financieel stevig in bij de mensen. Ik hoop dat het Kittenhuis niet nog meer zwerfkatten moet opvangen en dat er nog voldoende mensen een kitten zullen willen adopteren. Want hoe je het ook draait of keert, een huisdier onderhouden, kost een beetje geld. Zelf vang ik kittens op tot ze minstens 12 weken oud zijn. Pas dan zijn ze klaar voor adoptie. Ik kan het iedereen aanraden en heb er alleen maar goeie ervaringen mee. Je krijgt als opvanggezin ook al het nodige mee, zoals voeding.”

Maar om die voeding aan te kopen en alle andere kosten te kunnen dekken, heeft het Kittenhuis geld nodig en dat is er niet meer. “Ons voortbestaan is in gevaar. Wie een donatie wil doen, hoe groot of hoe klein ook, zou ons ongelooflijk helpen.”