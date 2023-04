Het is nu zeker: Torhouts jeugdhuis krijgt hogere huursubsidie

Maandagavond heeft de gemeenteraad groen licht gegeven, dus het is nu zeker: de huursubsidie voor het Torhoutse jeugdhuis De Troubadour wordt fiks opgetrokken.

De Troubadour huurt voor zijn werking een café in de Zuidstraat en heeft het allesbehalve onder de markt om financieel rond te komen. “Dus zijn we bereid om de stedelijke huursubsidie op te trekken tot 75% van de huurprijs”, aldus schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V). “Dat komt neer op een fikse verhoging van de huidige 475 euro huurtoelage per maand naar 871 euro per maand. Zo bieden we een antwoord op de hoge vaste kosten die het jeugdhuis jaarlijks dient te betalen.”

De hogere subsidie staat in een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst die de stad voor de periode 2022-2024 met De Troubadour heeft afgesloten. De jongeren die de werking van het jeugdhuis trekken, kunnen er alleen maar blij om zijn.