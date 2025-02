Het is nog wachten op federale steun voor West-Vlaamse MUG-heli

Is de West-Vlaamse MUG-heli gered, omdat in het federaal regeerakkoord staat dat het medisch helikopterteam definitief erkend wordt? Gedeputeerde Kelly Detavernier weet het niet: “Het is wachten op de federale begrotingstabellen om te weten wanneer die federale steun ingaat én hoe groot die zal zijn.”

Jaarlijks voert de West-Vlaamse MUG-heli 700 interventies uit, waardoor er gemiddeld 40 levens per jaar gered worden. De MUG-heli heeft zijn standplaats in het AZ Sint-Jan in Brugge en vliegt van daar uit voor dringende interventies in heel de provincie.

“De financiering bleef lange tijd een struikelpunt”, hekelt provincieraadslid Filip Buyse (VB). Tot op heden kon die heli enkel blijven vliegen dank zij subsidies van de provincie, de gemeenten en giften van sponsors. Het kost 850.000 euro per jaar om de MUG-heli in de lucht te houden.

Hoeveel centen?

“Aan die gebrekkige, onzeker ondersteuning lijkt nu verandering te komen, als we het federaal regeerakkoord lezen. Heeft de deputatie al contact opgenomen met de bevoegde minister om te weten wat de financiële impact al zijn?”

Gedeputeerde Kelly Detavernier heeft al gepraat met het kabinet van de minister: “Maar het is nog niet duidelijk wanneer de financiering van start gaat en hoeveel geld de federale overheid wil spenderen nu die heli officieel erkend is. We wachten op de begrotingstabellen van de federale overheid. Hoe dan ook, de provincie West-Vlaanderen neemt haar verantwoordelijkheid op en blijft de heli mee financieren. We kennen het belang van die heli om tijdig levensreddende interventies te doen.”