Het is gelukt, Ride4Charity verbreekt wereldrecord langste spinningles in Roeselare

Tijdens het batjesweekend in Roeselare is het wereldrecord ‘langste static cyclingles’ verbroken. Twintig sportievelingen fietsten maar liefst 31 uur op een spinningfiets.

Zaterdagochtend begonnen 25 fietsers op het Polenplein aan hun recordpoging. Om het wereldrecord te verbreken moest de vriendengroep 30 uur, 2 minuten en 16 seconden later nog met z’n tienen aan het fietsen zijn. Dat lukte onverwacht gemakkelijk. Twintig deelnemers waren zondag omstreeks 18.30 uur nog aan het fietsen. 31 uur, goed voor een nieuw wereldrecord.

Moeilijkere momenten

De emoties waren na het verbreken van het wereldrecord groot. De vrienden vlogen elkaar in de armen. “We voelden al snel dat we het zouden halen. Weinig mensen haakten af en de sfeer bleef uitstekend. ’s Nachts beleefden we enkele moeilijkere momenten. Dan mochten we geen muziek spelen”, zegt Marjoleine Delva van vzw Ride4Charity.

De 25 sportievelingen fietsten voor het goede doel. Wie dat wou, kon ook een uurtje meefietsen. Met hun prachtige prestatie steunen de sportievelingen vzw To Walk Again, Allez Eddy en Ouderenzorg Roeselare.