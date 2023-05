Het is beestig in Ieper: vleugje dierlijke nostalgie duikt op in straatbeeld

Sinds enkele dagen hangen historische dierenfoto’s uit op verschillende plaatsen in Ieper. “De locaties zijn niet lukraak gekozen.”

Naar aanleiding van Erfgoeddag in het thema Beestig vorige maand duiken nu historische foto’s op van dieren in het Ieperse straatbeeld. Door wat vertraging op de levering van de doeken kon het stadsarchief de openluchtexpo Beestige beelden in de stad pas afgelopen weekend opbouwen, maar de infokubussen blijven wel staan tot eind mei. En dat op vijf locaties.

Locaties

“De locaties zijn niet lukraak gekozen: het zijn plaatsen die door hun straatnaam of hun verleden een duidelijke link hebben met de dierenwereld”, zegt archiefschepen Valentijn Despeghel (Vooruit). Het archiefteam ging in de eigen collecties en de beeldbank van ‘Westhoek verbeeldt’ op zoek naar de archiefstukken en foto’s, die de rol van dieren in Ieper illustreren.

Op het Kattenkerkhof bij de Neerstad prijken oude beelden van katten en honden, met uitleg over hun functie voor de mens doorheen de tijd: van de trekhonden van melkmeisje Marie tot hondenkweker Verwaerde met een Groenendaeler, een variant van de Belgische herdershond. Op de Veemarkt worden beelden getoond van runderen en varkens, die er tot WO II werden aangeprezen, verkocht en geslacht. Vandaag herinneren de gietijzeren hekken en café De Oude Veemarkt aan de geschiedenis van deze handelsplaats. In het voormalig slachthuis opende Hotel Ariane de deuren.

Bij de voetgangersbrug aan de vestingen prijken de zwanen, die na de heropbouw voor 2.000 frank werden aangekocht bij de Antwerpse zoo, en een grazende kudde Vlaamse schapen, het ras dat in de middeleeuwen de wol leverde voor de beroemde Ieperse lakennijverheid. Op het Zaalhof waan je je even terug bij de vroegere ruiterijschool, waar halfweg de 19de eeuw jonge militairen van over de hele wereld kwamen om opgeleid te worden tot topruiter. Het Bellewaardebeekpad was jarenlang van april tot eind augustus een populaire trekpleister voor vinkeniers. De witgekalkte strepen op de grond tonen de rij waarin de zangkooien werden geplaatst. De vinkeniers turfden de suskewiets en de deelnemer met de meeste liedjes ging als winnaar naar huis. Ook de eeuwenoude en oer-Vlaamse duivensport staat er in de schijnwerpers. (TP)