Het hobbelig, maar vormend parcours van Katrien Callens: “Katholiek opgevoed, nu vrijzinnig humanist”

Katrien Callens is vrijzinnig humanistisch consulent bij huisvandeMens in Kortrijk. Ze straalt charisma en oprechtheid uit en spreekt met een duidelijke, maar zachte stem. Een stem die betekenis en verbinding zoekt. Als je kijkt naar haar studietraject, is de rode draad dat ze altijd mensen wilde steunen en helpen.

“Ik weet niet van waar dat komt, maar in alles wat ik deed zat dat verlangen om mensen te helpen. Hoewel ik katholiek ben opgevoed, denk ik niet dat ik het van thuis uit heb meegekregen. Diezelfde waarden en normen vind ik ook in vrijzinnig humanisme”, vertelt Katrien.

Haar ouders zijn in 1969 na hun huwelijk verhuisd naar Amerika, waar haar vader doctoreerde aan de universiteit van Yale. In die zes jaar is Katrien geboren en draagt daardoor automatisch ook een Amerikaanse nationaliteit. “Eenmaal terug in België hebben we een beetje overal gewoond: even bij mijn grootouders in Kortrijk, aan de zee, in de buurt van Brussel, Ninove, … om dan uiteindelijk in Grimminge, een deelgemeente van Geraardsbergen, op te groeien vanaf mijn negen jaar. “Ik heb daar echter absoluut geen affiniteit mee, nooit gehad.”

Drie diploma’s

Op haar achttiende vertrok Katrien voor haar studies naar Gent, om pas na drie uiteenlopende diploma’s op haar 28ste af te studeren. “Ik wou eigenlijk arts worden, maar koos uiteindelijk toch voor Rechten. Hoewel ik na een maand wist dat dat de verkeerde keuze was, heb ik toch mijn eerste jaar afgewerkt. Zo heb ik een jaar verkwanseld. Daar voelde ik me zo schuldig over dat ik het jaar erop koos voor het lagere inschrijvingsgeld aan een hogeschool met de polyvalente opleiding Communicatiemanagement en een spotgoedkoop kot met geen warm water of douche”, vertelt Katrien. Hoewel haar ouders haar tot niets verplicht hadden, denkt Katrien dat het voor haar een soort van boetedoening was. Ze studeerde af met grote onderscheiding, maar op de jaren aan de hogeschool kijkt ze niet graag terug.

Wel praat ze vol lof over de opleidingen Criminologie en Morele Begeleiding. “Wat me aansprak in de opleiding Morele Begeleiding waren de psychologische en filosofische vakken. Die twee jaar waren heel vormend. Ik heb les gehad van vooraanstaande filosofen zoals Hugo Van den Enden en Etienne Vermeersch. Daar heb ik ook de kap over de haag gegooid. Ik ben katholiek opgevoed en vrij lang gelovig geweest, maar toen was het voor mij duidelijk dat er geen God bestaat en zijn daar de fundamenten gegroeid van mijn vrijzinnig humanistisch zijn”, vertelt Katrien. Daar had haar vader het moeilijk mee. Hij vreest dat ze met die keuze haar opvoeding overboord gooit, maar na zijn dochter enkele plechtigheden te zien voltrekken, waardeert hij wat Katrien doet en is het conflict gaan liggen. Het grootste deel van haar studententijd was ze eveneens vrijwilliger op de palliatieve eenheid op AZ Sint-Lucas. “Ik heb nooit de sprong durven wagen om toch te gaan voor Geneeskunde, ik dacht met te grote hiaten te zitten op vlak van wiskunde, scheikunde en fysica. Dat is achteraf bekeken stom, maar ik heb geleerd om mensen op een andere manier te helpen.”

huisvandeMens

In juni 2001 startte Katrien haar job in het huisvandeMens in Kortrijk, hoewel haar de job ook in Ronse werd aangeboden. “De keuze was snel gemaakt. Mijn grootouders woonden op de Brugsesteenweg, dus ik ben als kind vaak in Kortrijk geweest en heb er enkele leuke jeugdherinneringen aan overgehouden zoals met mijn oma gaan winkelen in de Ringshopping”, glimlacht Katrien. In 2008 verhuisde ze samen met haar ex-partner naar Kortrijk om in november van dat jaar hun dochter Kirke, een toverfee uit de Griekse mythologie, te verwelkomen. In 2013 ging het koppel uit elkaar en gaat Katrien als alleenstaande mama door het leven, met haar dochter als belangrijkste prioriteit. “In het vrijzinnig humanisme vind ik net dezelfde waarden en normen als in mijn katholieke opvoeding, het gaat over respect. Deze waarden en normen geef ik nu ook door aan mijn dochter.”

In het huisvandeMens worden mensen die het moeilijk hebben psychisch begeleid en worden vormingen en voordrachten gegeven, maar met haar collega’s verzorgt Katrien ook vrijzinnig humanistische plechtigheden zoals geboortevieringen, lentefeesten, huwelijken en uitvaarten. “Ik haal energie uit het werken met mensen en van betekenis kunnen zijn voor die mensen, zoals bijvoorbeeld bij plechtigheden. Je creëert iets waarvan je hoopt dat het betekenisvol zal zijn, conform de mensen waarover je praat. Dat is ook de grote uitdaging. Ik wil goed zijn als mens, maar ook in mijn job”, zegt Katrien. Daarnaast staan de consulenten mensen bij als ze vragen hebben over een waardig levenseinde. “Leven en dood, het zijn boeiende concepten, zeker als we kijken naar zingeving. Die interesse is er altijd geweest. We werken veel rond rouw en verlies.”

En wat de toekomst brengt? “Geen idee. Kortrijk is alvast een mooie en leuke stad in bloei, maar ik voel toch Gent of Amerika aan mij trekken. Het is een vage droom, maar nog niet opgeborgen”, mijmert Katrien.