Het Havenhuis neemt functionele multimediaruimte in gebruik: “Bewoners kunnen er genieten van filmnamiddagen, quizzen en muziek”

Het Havenhuis in Reninge beschikt sinds kort over een functionele multimediaruimte voor haar bewoners. Die kwam er mede dankzij de financiële steun van Cera Veurne-Diksmuide.

Recentelijk werden er in Het Havenhuis verbouwingswerken uitgevoerd waardoor een extra ruimte ontstond. Die werd nu ingericht als functionele multimediaruimte en is uitgerust met een projectiescherm, beamer, boxen en laptop.

Activiteiten

“De bewoners van Het Havenhuis kunnen in de multimediaruimte genieten van rustige filmnamiddagen, quizzen, muziek en ontmoetingen met mantelzorgers”, zegt An Vuylsteke, zorgcoördinator van Het Havenhuis. “Maar de ruimte kan, naast de activiteiten voor de bewoners, ook gebruikt worden voor een vrijwilligersvergadering, een vormingsnamiddag of een spelletjesnamiddag met de kinderen van Vrije Basisschool De Ladder.”

De Waterhoek

“We doopten het lokaal om tot De Waterhoek”, aldus nog An Vuylsteke. “Door de ramen kijk je immers uit op het weidse landschap van het gehucht Waterhoek en de broeken, een natuurlijke waterbuffer.”

De Lovie

Het Havenhuis in Reninge is een van de locaties van De Lovie vzw waar kwaliteitsvolle ondersteuning wordt geboden aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dat zijn mensen die door een ongeval, een hartfalen, een hersenbloeding of een ziekte nood hebben aan bijkomende specifieke ondersteuning. Het Havenhuis biedt hen een nieuwe thuis, een rustige haven na een moeilijke vaart. De voorziening wil tevens een luisterend oor zijn voor de familie en vrienden van de mensen met een NAH. Het Havenhuis kreeg voor het project financiële steun van Cera, een coöperatie met 400.000 vennoten die investeert in initiatieven en projecten die mensen verbinden.