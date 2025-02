Het Hart terug aan Het Pardoen

De stad Wervik nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een bijzondere actie rond kunstwerk Het Hart. Het wordt in de week van maandag 10 februari, de valentijnsweek, teruggeplaatst naast woonzorgcentrum Het Pardoen langs de Leie.

Het Hart is voorzien van een nieuw element met de hashtag #WRVK en wordt ongetwijfeld terug een fotogenieke trekpleister. De symbolische terugkeer van een geliefd kunstwerk, gaat gepaard met de start van een hartverwarmende campagne om liefde en verbondenheid te vieren. Iedereen kan meedoen. Kinderen kunnen tekeningen of kleurplaten met een hartenthema maken of inkleuren, terwijl oudere kinderen en volwassenen brieven kunnen schrijven.

Deze creatieve uitingen worden tot en met woensdag 12 februari verzameld in een brievenbus die geplaatst werd op de locatie van Het Hart. De brieven en tekeningen zullen de dag voor Valentijn, donderdag 13 februari, uit de brievenbus worden gehaald en verdeeld onder de bewoners van de woonzorgcentra Het Pardoen, Ter Beke en Mater Amabilis.

“Met deze actie willen we mensen dichter bij elkaar brengen, eenzaamheid verminderen en laten zien dat liefde in vele vormen bestaat: liefde voor een partner, familieleden, onze naasten, onze vrienden …”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit). “Een klein gebaar kan een groot verschil maken.”

In liefde gehuld

Het kunstwerk werd in 2005 gemaakt door Dirk Desreumaux en Roland Gobert, medewerkers van de technische dienst. Het kwam tot stand in het kader van het kunstproject In liefde gehuld tijdens Vlaanderen Feest! Het Hart sierde toen de fontein op het Sint-Maartensplein. In 2020 keerde Het Hart terug aan de Leieboorden als steunbetuiging tijdens de coronacrisis. “Het werd al snel een symbool waar voorbijgangers foto’s maakten en deelden op sociale media”, aldus Deblaere. “Helaas moest het kunstwerk in 2023 worden verwijderd voor een grondige herstelling.”

Vanaf 13 februari kunnen inwoners en passanten die een mooie selfie nemen bij Het Hart, een maand lang deelnemen aan een valentijnswedstrijd. Wie een romantische foto deelt met de hashtag #WRVK in de opmerkingen onder de wedstrijdpost op de facebookpagina van Toerisme Wervik, maakt kans op een voucher voor een heerlijk picknickpakket voor twee personen ter waarde van 65 euro uit een Knabbelkast. (EDB)