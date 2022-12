Het gezin Quittelier-Bisschop uit Zedelgem is De Coolste Bende

Met hun eigen hashtag #theQuittsontour trekt het gezin Quittelier-Bisschop er graag op uit, al dan niet voor een uitdaging. Daar mag het viertal een nieuwe hashtag aan toevoegen, want door Plopsaland werd het gezin uitgeroepen tot De Coolste Bende.

Thibaut Quittelier (48) en Sophie Bisschop (43) wonen met hun dochters Maïthée (14) en Améline (11) aan de Joseph Berquinstraat in Zedelgem. Het gezin trekt er graag op uit en van een uitdaging zijn ‘the Quitts’ ook niet vies. Meer zelfs, ze hebben zelfs hun eigen hashtag. “Als we samen op uitstap, op reis of naar een pretpark gaan, dan taggen we onze foto’s op sociale media altijd met #theQuittsontour”, begint mama Sophie.

In september zagen ze een oproep tot avontuur passeren op de sociale media van Plopsaland. “Men was op zoek naar gezinnen die van niets bang zijn en graag uitdagingen aangaan. Helemaal op ons lijf geschreven dus. (lacht) Samen met een gezin uit Waregem werden we geselecteerd uit 350 families. Tijdens een tweedaagse in Plopsaland, Plopsaqua en het hotel in De Panne enerzijds en Plopsa Coo in Stavelot anderzijds, werden we onderworpen aan enkele challenges.”

De eerste uitdaging was al een pittige. “Op Heidi The Ride, de razendsnelle houten achtbaan in De Panne, moesten we elk plaatsnemen naast een lid van het andere gezin en we mochten geen kik geven. Niet roepen of tieren, maar tonen dat we cool en stoer zijn. Op de achtbaan Vicky The Ride in Plopsa Coo moesten we met twee in een karretje en een high five geven aan mekaar máár onze handen mochten elkaar niet raken. Van een uitdaging gesproken! En zo volgenden er nog enkele challenges.”

Fijne tegenstanders

The Quitts on tour mochten de overwinning, een jaarabonnement voor Plopsa en een douchekraan mee naar huis nemen. “Het was een heel tof avontuur en we hebben er ongelooflijk van genoten, net als onze tegenstanders. Heel fijn ook dat we het tegen zulke leuke mensen mochten opnemen”, besluit Sophie. (BC)