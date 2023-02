Het Filoutje dat ze straks zullen drinken, zal ter ere van Arne zijn

Arne Espeel verloor zaterdag 12 februari het leven, een week later van hem afscheid genomen door allicht meer dan duizend mensen in Sint-Eloois-Winkel. In zijn column gaan de gedachten van onze journalist in eerste instantie uit naar de familie en daarbij ook de Winkel Sport B-familie.

Zaterdagavond 12 februari. Wij zaten verplicht in de zetel. In onze auto was geen plaats voor vader, want mama moest na een KA.VO-match in Dadizele een handval volleybalsters naar een verjaardagsfeestje voeren van een andere Winkelnaar. De berichtjes begonnen binnen te sijpelen, er is iets gebeurd bij de B-ploeg. Maar wat er zich precies had afgespeeld, dat valt niet te beschrijven en niet te vatten.

Onze gedachten gaan in eerste instantie uiteraard naar Nico en Myriam, hun gezin en de familie. Ze zijn al niet gespaard gebleven als het op de gezondheid aankomt, maar dan je zoon op een voetbalveld zien neerzijgen en alle hulp vergeefs zien. Erger kan toch niet.

Winkel Sport B is één grote familie, soms ook letterlijk

Ze krijgen veel steun en warmte in hun omgeving, maar straks dendert het leven genadeloos weer verder. En dat zal zonder Arne zijn. Die nimmer uit de harten van de Winkel Sport B-familie zal gaan. Maar zoals we in onze omgeving al vaker zagen, zijn het natuurlijk de allernaasten die het het zwaarst te verduren krijgen. En straks staat broer Aaron misschien tussen de palen waar Arne het leven liet en waar straks ook de uitvaart plaatsvindt.

Winkel Sport B is een ploeg met jongens van eigen bodem, daarom ook dat de impact zo groot is. Iedereen kent er iedereen, het is één grote familie, soms ook letterlijk. En die jonge gasten vinden veel steun bij elkaar. Maar goed ook, want jonge gasten hebben het vaak al niet makkelijk. Hopelijk vinden ze straks weer een uitlaatklep voor hun verdriet in hun sport, maar telkens als ze na de match nog eens een Filoutje drinken, zullen ze dat doen ter ere van Arne. De spelers van de B-ploeg hebben een serieuze kras op hun ziel. Ze zien iemand weggerukt worden, zonder enige aanleiding of waarschuwing. Dat ze elkaar maar eens goed vastpakken zaterdag, en ook erna. En ook Nico, Myriam, Aline en Aaron en Arnes vriendin Liselot. Iedereen gaat op zijn of haar manier met verlies om, maar samen eens bleiten om je verdriet en lachen om de goede herinneringen kan het wat helpen milderen.

Maar feit is dat Winkel B niet enkel zijn keeper kwijt is, maar vooral ook een crème van een kerel. En Arne zelf een leven dat eigenlijk nog goed en wel moest beginnen.