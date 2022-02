Het favoriete plekje van Nadine Lamote uit Diksmuide: “Begijnhof is mooi in alle seizoenen”

Nadine Lamote (68) is gehuwd met Marc Van Eecke, moeder van twee dochters en oma voor acht kleinkinderen. Ze woont in de Tuinwijk en is voorzitter West-Vlaanderen van Souvenir Français en coördinator van Okra Diksmuide. Nadine laat met genoegen haar favoriete plekje in Diksmuide zien: het Begijnhof.

“Toen ik in de jaren 80 op de technische dienst van stad Diksmuide werkte, kwam ik hier iedere dag voorbij. Deze plek heeft mij altijd aangesproken. Het systeem van samenleven rond een plein heb ik altijd al fantastisch gevonden”, vertelt Nadine. “De Lovie heeft deze gebouwen aangekocht en heel mooi opgeknapt met respect voor de oorspronkelijke staat. Er wonen nu mensen met een beperking, met wie ik regelmatig contact heb.”

De dochters van Nadine en Marc zijn allebei in de kapel van het Begijnhof gehuwd. “Een mooie kapel met een fantastische akoestiek. Het koor luisterde de plechtigheid op en de klank was ongelooflijk goed”, mijmert Nadine.

“Daarnaast is dit hier wellicht het stilste plekje van Diksmuide, hoewel het midden in de stad ligt. Het is ook een leuke plek om cadeautjes te kopen: in Het Huis van Juffrouw Sybille is een winkeltje met souvenirs, snuisterijen en kunstwerkjes gemaakt door de bewoners van het Begijnhof. Ik ga daar normaal ieder jaar mijn eindejaarsgeschenken er kopen, maar nu kon het niet omdat de locatie uit voorzorg gesloten is.”

In alle seizoenen

“Juffrouw Sybille was destijds de grootjuffrouw van het begijnhof. Dit hemelse plekje is in de 13de eeuw ontstaan en na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd. In 1990 kocht vzw De Lovie, een voorziening voor mensen met een geestelijke beperking, het Begijnhof en sindsdien worden er mensen met een mentale beperking gehuisvest”, duidt Nadine.

“Het is prachtig dat deze plaats op die manier kan blijven bestaan en een nuttige functie krijgt in de gemeenschap. De omgang met de bewoners is zeer waardevol zowel voor hen als voor ons. We leren van elkaar. Het Begijnhof is mooi in alle seizoenen, altijd de moeite om even te genieten.”

Het Begijnhof vind je in de Begijnhofstraat in Diksmuide. Je kan er de binnentuin en de kapel bezoeken mits respecteren van de privacy van de bewoners. Het huis van Juffrouw Sybille is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17.30 uur. Helaas kan je er momenteel niet binnen als voorzorgsmaatregel om de bewoners te beschermen tegen corona.

(AC)