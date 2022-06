Het Egems Frietuurke gaat voor het traditionele menu

Vanaf 30 juni heeft Egem met het Egems Frietuurke voor het eerst in de geschiedenis een eigen frituur. In hun mobiele wagen willen Siegrid Cappelle en Lieven De Boever een traditionele frituur uitbaten, met de klassieke frietjes en snacks, maar zonder veel bereide gerechten.

“Met de start van onze frituur gaat een lang gekoesterde droom van mij in vervulling”, vertelt Lieven De Boever (47) blij. “Voor we een dikke twee jaar geleden naar Egem verhuisden, woonden we in Tielt en ook daar had ik al het idee om een frituur te starten.”

“Doordat ik geen geschikt pand vond en we het financiële risico te groot vonden, werden de plannen toen weer opgeborgen. Desondanks bleef de droom sluimeren en in december vorig jaar zorgde een klein voorval voor de definitieve beslissing: ik was frietjes gaan halen en enkele dagen later viel een snelheidsovertreding in de bus. Ik was hierover zo teleurgesteld dat ik besliste mijn droom te realiseren en zelf een frituur te beginnen. Gelukkig is Siegrid meegegaan in de realisatie van mijn droom, waar ik haar dankbaar voor ben.”

“Het feit dat mijn werk fysiek zwaar is en ik niet weet of ik dit tot mijn pensioen kan blijven doen, heeft zeker ook meegespeeld om de stap te zetten. Ik heb dan contact opgenomen met de burgemeester. Hij was meteen enthousiast en zag hier zeker een meerwaarde in voor Egem. Ook de lokale handelaars waren positief, alsook de cafés rond het dorpsplein, die een wisselwerking zeker zien zitten.”

Combineren met job

“Van opleiding ben ik bakker, maar doordat ik vrij snel allergisch werd voor bloem, kon ik hier niets mee doen. Ik ben dan maar ander werk gaan zoeken en ben zo bij mijn huidige werkgever Verhelle in Tielt terecht gekomen, waar ik met de vrachtwagen ruimingswerken doe. Ik kook ook graag, dus alhoewel ik geen ervaring in de horeca heb, kom ik niet volledig onbeslagen ten tonele.”

“Ik heb ook de voorbije maanden enkele keren meegedraaid in de frituur van vrienden en de frituur van mijn zoon, zodat ik ook op dat vlak al weet hoe alles reilt en zeilt. We zijn allebei heel gemotiveerd, maar we blijven wel met onze voetjes op de grond en blijven daarom gewoon allebei werken. Doordat we op maandag- en donderdagavond en vrijdag, zaterdag en zondag overdag open zijn, kunnen we het combineren met onze job. Ik heb gelukkig een baas die flexibel is, waar ik hem dan ook dankbaar voor ben.”

“Tijdens de week zal ik alleen de frituur runnen, waarbij onze zoon Elino (21), die nog voor verzorger studeert, zal bijspringen waar nodig. Aangezien we maar op twee minuten van het dorpsplein wonen, kan Siegrid op drukke momenten ook snel ter plaatse zijn.”

Nostalgische frituur

“Hoewel het een verplaatsbare wagen is, is het echt wel de bedoeling een volwaardige frituur te vestigen in Egem”, gaat Siegrid Cappelle (46) verder. “We hebben geen verbruikszaal, maar kregen van de gemeente wel de toelating om een aantal receptietafels voor de frituur te plaatsen, zodat de klanten die dit willen ter plaatse hun frietjes kunnen nuttigen.”

“We willen ook een ‘nostalgische’ frituur zijn, dus een beetje terug naar de roots. Naast een spaghetti of een macaroni zullen we geen bereide gerechten aanbieden, maar wel de traditionele frituursnacks die al jaren meegaan. Het is wel de bedoeling in de toekomst met een soort Egemse hamburger te komen, maar daar moeten we nog wat over nadenken.”

“Ook onze standplaats rechts van de kerkdeur is bewust gekozen. Zo kunnen zowel de bewoners van de wijk Molenakker, van de wijk langs de Drogenbroodstraat en van de nieuwe verkaveling langs de Molenstraat na een korte wandeling bij ons zijn. We zijn allebei heel sociaal en persoonlijk contact is enorm belangrijk voor ons. We willen dan ook een sociale ontmoetingsplaats zijn waar de mensen onder het genot van een lekker frietje een praatje kunnen maken.” (JG)

Het Egems Frituurke is op maandag en donderdag open van 17.30 tot 21.30 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag kan u van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur bij hen terecht.