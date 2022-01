Het Blauwe Kruis weigert tijdlang gevonden hond terug te geven: “Twijfelden over verwaarlozing”

Dierenasiel Het Blauwe Kruis ving op 29 december de verloren gelopen Duitse herder Barry op. Pas op woensdag 26 januari, bijna een maand later, mocht zijn baasje Joppe Balcaen (20) na veel getouwtrek zijn hond weer in de armen sluiten. “Bij een zweem van twijfel moeten wij de afdeling Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid inlichten”, reageert het dierenasiel.

Bijna een maand lang was Joppe Balcaen uit Sint-Baafs-Vijve op zoek naar zijn vijfjarige Duitse herder Barry. Net voor de jaarwisseling was zijn hond verdwenen. Joppe was er kapot van. “Ik kon er niets aan doen dat Barry weggelopen was. Ik wist van geen hout pijlen te maken. Via Dog ID kon ik vorige week uitvissen dat mijn hond in het dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge zat”, doet hij het verhaal.

Het Blauwe Kruis had een melding van een verloren gelopen Duitser herder in Ichtegem gekregen en de hond in bewaring genomen. Toen Joppe dat te weten was gekomen, klopte hij aan bij het asiel. “Maar daar zei men dat ik mijn hond niet terugkreeg. Ik werd zelfs weggestuurd omdat Barry het slachtoffer van verwaarlozing zou zijn. (verontwaardigd) Ik kon mijn oren niet geloven.”

Doffe vacht

Nadat Het Blauwe Kruis de hond in bewaring had genomen, had het de standaardprocedure ingezet. Dat zegt pr-verantwoordelijke Anne Lagrou. “Door de ondervoeding en de doffe vacht stelde de dierenarts verwaarlozing vast. Wij doen alles in het belang van de hond. Bij een zweem van twijfel moeten wij de afdeling Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid inlichten.”

Joppe repliceert: “Natùùrlijk was mijn hond vermagerd en klitte zijn vacht aaneen door het slechte weer. Barry speelt ook veel tussen de paarden, aangezien ik in de paardenrensport zit.”

Maandelijks verslag

Na een hele tijd getouwtrek nam de dienst Dierenwelzijn woensdag een beslissing: Joppe kreeg zijn hond terug. “Dankzij mijn advocaat. Barry was blij mij te zien, maar zijn toestand is achteruitgegaan. Hij kreeg niet de zorgen die hij nodig heeft. Zo is hij een moeilijke eter en daarmee heeft het asiel geen rekening gehouden.”

Het Blauwe Kruis stelt dat alle honden kwalitatieve Royal Canin-voeding krijgen. “Daarvan heeft Barry gegeten. En eer de eigenaar kwam opdagen, waren al enkele weken verstreken. Dat konden wij dus niet weten.”

Joppe wil nu vooral genieten van de tijd die hij samen met Barry kan doorbrengen. Voor Het Blauwe Kruis is Barry een afgesloten hoofdstuk. “Wij zijn maar een tussentijdse opvang. De dienst Dierenwelzijn nam een beslissing en daar schikken wij ons naar. Het baasje kreeg wel de voorwaarde mee dat de dierenarts voor de dienst Dierenwelzijn maandelijks een verslag moet opmaken van Barry’s gezondheidstoestand”, besluit Anne Lagrou.

