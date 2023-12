Het 11 Juli-Komitee hekelt het gebrek aan respect voor het Nederlands

Het 11 Juli-Komitee heeft een nieuw bestuur. Pol Van Den Driessche blijft voorzitter, voormalig schooldirecteur Dries De Rycke trad toe als bestuurder. De krijtlijnen voor het komende jaar zijn uitgezet: het 11 Juli-Komitee pleit voor meer respect voor het Nederlands. “Te vaak zien we dat het stadsbestuur, evenals sommige handelszaken en organisatoren, de voorkeur geven aan andere talen. Dit vinden we niet kunnen en ook niet verstandig. Precies onze eigenheid als Vlaamse stad is een sterke troef”, stelt Pol Van Den Driessche. Al bijna zestig jaar organiseert het 11 Juli-Komitee de feestelijkheden ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Daarnaast wil de groeiende Vlaamse bewustwording te ondersteunen. Respect voor het Nederlands, ook in de uitstraling van Brugge, maakt daar deel van uit. (SVK/gf)