Hertstraat in Oostende geopend met straatfeest na heraanleg, Ellen van Shop Lily alvast tevreden met de metamorfose

De Hertstraat in Oostende, het kleine straatje dat de Langestraat en de Adolf Buylstraat met elkaar verbindt, werd onder handen genomen en met veel feestgedruis geopend.

Onderneemster Ellen Distave van Shop Lily is blij met de metamorfose. “Het is plezant dat we geveltuintjes mochten aanleggen waardoor je hier wel een pleingevoel krijgt. Als je in een kleine straat gevestigd bent, moet je altijd meer moeite doen om volk te lokken en vroeger was de straat echt niet aantrekkelijk. Met de vernieuwde straat zullen mensen er misschien sneller doorheen wandelen. Voor ons waren de wegenwerken de derde moeilijke periode na corona en de energiecrisis. We hebben nu het gevoel dat we nu – hopelijk – vertrokken zijn voor een nieuwe periode. We zijn blij dat we deze konden inzetten met een groot feest.”

Investering

De heraanleg van de Hertstraat was een belangrijke investering in de binnenstad. “De Hertstraat is een klein, maar dapper straatje geworden. We zijn trots op wat de handelaars er van gemaakt hebben”, zegt schepen Björn Anseeuw.

Ook schepen Charlotte Verkeyn en burgemeester Bart Tommelein waren lovend voor de levendige sfeer waar de handelaars voor gezorgd hebben. “We zijn dankbaar dat er een aangename dynamiek heerst. Het is een nieuwe straat waar iedereen nu kan van genieten”, aldus Verkeyn. “Deze transformatie toont de vastberadenheid van de stad om verder te gaan in het vernieuwen en veranderen van onze stad op alle mogelijke manieren. We investeren in straten, fietsstraten en pleinen. De zijstraten zijn even belangrijk als de hoofdassen, want in die kleine straten heerst die knusse sfeer”, zei Tommelein.