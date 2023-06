Hertenschutters vieren hun kampioenen en hoofdman: “Ik heb een enorme evolutie gezien”

Het jaarlijkse ledenfeest bij de schuttersvereniging De Hertenschutters was dit jaar net iets uitgebreider dan de vorige jaren. Naast de huldiging van de kampioenen van het voorbije seizoen, werd ook uittredend hoofdman René Decoster uitgebreid in de bloemetjes gezet voor meer dan 50 jaar inzet binnen De Hertenschutters.

Binnen de club werd het een spannende strijd om het puntenkampioenschap die in het voordeel van hoofdman René Decoster beslecht werd. Gevolgd door sire Dylan Mourisse en confrater Luc Bonte. Het kampioenschap van de uilen werd gewonnen door hofmeester Omer Deblaere, gevolgd door stadhouder Olivier Pacqueu en confrater Bart Vandenbussche. In de kampioenenstrijd voor de speciale gaai was Trésorier Dirk Laforce de winnaar. Hij ging confrater Stef Kerckaert en confrater Guido Beuselinck voor. Op dit ledenfeest nam René Decoster ook afscheid als hoofdman van de schuttersvereniging. Hij wordt in deze functie opgevolgd door huidig stadhouder Olivier Pacueu. René Decoster (84) heeft in oktober 1971 voor een eerste keer kennisgemaakt met het boogschieten. Als schutter heeft hij verschillende titels behaald, waaronder 17 x kampioen van De Hertenschuters en titel keizer van de gilde, titels officier en commandeur van de Ordo Nobilis Papegayi (Europa), met gouden medaille gelauwerd door de provincie West-Vlaanderen maar ook de titel van schutterskoning in omliggende verenigingen waaronder Brugge, Torhout, Oostkamp, Beernem. “In die 35 jaar als griffier en 17 jaar als hoofdman heb ik onze gilde een enorme evolutie zien doormaken. Net als onze samenleving in zijn geheel. Ik begon mijn schuttersloopbaan toen men nog met de boog aan de fiets gebonden, de pijlen achteraan op de zitting, naar de schieting kwam. Dik vijftig jaar, een eeuwigheid zal men zeggen, maar als ik achterom kijk, herinner ik me zoveel alsof het gisteren was. Zo vlug gaat het.

Competitie

Deze gedaantewisseling heeft er wel voor gezorgd dat ook onze gilde een andere vorm heeft aangenomen. In het begin was het de zondag samen een pijl schieten en een pintje drinken. Nu is er een competitie aan verbonden. Toch voelt het in onze gilde aan als een ontspannend invullen van onze samenkomsten. Er is nog echt sociaal contact. Dat is de sterkte geworden van onze vereniging”, besluit hij. (Geert Stubbe)