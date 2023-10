Herstellings- en onderhoudswerken aan De Meestersmolen in Vleteren

De werken aan De Meestersmolen in Vleteren, naast het gemeentehuis, zijn volop aan de gang. Er worden onderhoudswerken, maar ook grotere herstellingen uitgevoerd.

“Het pronkstuk van onze gemeente had nood aan een stevig onderhoud en er waren ook enkele grotere herstellingen nodig. Na een bezoek van Monumentenwacht bleek dat de trap van de molen niet meer stevig genoeg was om nog mensen te kunnen ontvangen. De molen bezoeken was dan ook niet meer mogelijk. Na de werken zal dit wel weer kunnen”, klinkt het bij de gemeente Vleteren.

Nieuwe trap

Een nieuwe verflaag werd al aan De Meestersmolen aangebracht. “De kliefleien in cederhout werden vervangen en de trap zal ook volledig worden vernieuwd. Ook het hekwerk van de wieken wordt volledig hersteld. Daarnaast gebeuren er nog andere, kleinere onderhouds- en herstellingswerken.”

Eind oktober zouden de werken moeten afgerond zijn, met uitzondering van het schilderen van de nieuwe trap.