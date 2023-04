Herschikking parkeerplaatsen op Marktplaats

In Lichtervelde wordt de Marktplaats deels herschikt dankzij alerte inwoners, trouwe marktgangers en lustige fietsers

“Vanuit de horecazaken op de Marktplaats kwam de vraag om meer fietsplaatsen te voorzien. Inwoners van de gemeente Lichtervelde kennen ondertussen allemaal de tijdelijke fietsnadars die te vinden waren op onze Marktplaats. Deze maken nu plaats voor vaste, stevige fietsenstallingen. De tijdelijke stallingen zullen dus op termijn verdwijnen”, klinkt het bij de gemeente Lichtervelde.

“Niet alleen de horecazaken maar ook de marktkramers die onze Marktplaats op zaterdagmiddag opfleuren waren vragende partij om de signalisatie van parkeerverbod tijdens de markt meer in de kijker te plaatsen. Ze stelden soms vast dat er op zaterdagmiddag nog auto’s op de markt geparkeerd stonden waardoor het moeilijk werd om met hun kramen te laveren tussen de geparkeerde auto’s. Het gemeentebestuur beslist daarom om extra signalisatieborden te voorzien aan de noordelijke kant van de Marktplaats, waarbij het parkeerverbod voor de zaterdagmarkt tussen 12 en 18 uur beter gevisualiseerd wordt.

Meer plek voor mindervaliden

“Een derde aanpassing op de Marktplaats is misschien wel de grootste: de mindervalidenplaatsen worden gebundeld, verbreed én verplaatst. De twee huidige mindervalidenparkeerplaatsen worden breder gemaakt en beter gesignaleerd. Beide plekken worden naast elkaar voorzien, zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis. De plaatsen worden breder gemaakt waardoor in- en uitstappen van de wagen vergemakkelijkt wordt. Ook worden de oneffenheden in de voetpaden binnenkort aangepakt.”