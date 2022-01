Heroriëntatie Robecijnplein duurt maanden langer dan voorzien

In de zomer van 2021 stelde het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn z’n plannen met het Robecijnplein voor. Van parkeerterrein zou het plaats omtoveren tot een multifunctioneel plein, waar het weelderig wandelen zou worden door het groen van de Spierebeekvallei. Maar het project raakte in het slop. De deadline, december 2021, werd niet gehaald. Hoe kwam dat? En hoe moet het nu verder?

Door Spiere lopen twee gewestwegen met zwaar en snel verkeer. Daarnaast ligt het grote Robecijnplein er verlaten bij. Daarom koos het gemeentebestuur voor de herinrichting van het plein, met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Na archeologisch onderzoek zijn de werken vorige zomer gestart om van het parkeerterrein een multifunctionele en groene kerkheuvel te maken. Prijskaartje: 500.000 euro, waarvan de gemeente zelf 250.000 euro ophoest. De rest wordt via Europese subsidies gefinancierd.

200.000 euro extra subsidies

De gemeente Spiere-Helkijn voert het eerste deel uit, het tweede deel zou door het Agentschap Wegen en Verkeer afgerond worden. Maar de ambitie om de werken tegen december 2021 af te ronden, kon niet verwezenlijkt worden. “Maar dat ligt niet aan ons’, weet burgemeester Dirk Walraet ons te zeggen.

“De gemeentelijke fase werd eind november al afgerond, en dan was het de beurt aan het Vlaams Gewest. Maar om een of andere reden lukte het de vorige aannemer dan toch niet. Via AWV Kortrijk hebben we enkele dagen onderhandeld, maar een akkoord kwam er niet. Dus heb ik een brief gestuurd naar het kabinet van Lydia Peeters. Binnen de vier dagen was het in orde.”

“Zij hebben ons 200.000 euro aan subsidies toegewezen, die wij als gemeente kunnen uitbesteden. Ja, de werken zullen twee maanden stil liggen, maar dat is nu ook weer niet zo erg. In februari of maart zal er een nieuwe aannemer aangesteld worden. Het bestek staat er al, dus ik verwacht niet dat het veel langer zal duren.”

Begrotingsraad

De oppositie kan minder lachen met het uitstel van de werken. “Wij zijn totaal niet betrokken bij de gang van zaken”, vertelt Team+-oppositielid Vincent Devos. “Blijkbaar is er minder gecommuniceerd tussen de gemeente en de partner. Wij weten nergens van. Al bij de begrotingsraad van begin dit jaar vroegen we om inzage in het dossier, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Ik vrees voor het budget van 2023. Want ook al krijgen we nu die extra subsidies, we zullen toch miljoenen moeten investeren in het woonzorgcentrum, en de investering in de uitbreiding van het gemeentehuis laat ons weinig ademruimte.”

“En het Robecijnplein? Dat is erger dan vroeger. Het was een troosteloze plek. Het is totaal niet afgewerkt. Er zijn klachten van omwonenden, het plan is anders dan de realiteit. De beplanting is nog geen feit, de verlichting is nog niet juist georiënteerd. Er zijn veel waterplassen, en het is totaal niet genivelleerd. Parkeren is bovendien niet mogelijk, en ook de lijnbussen kunnen nog steeds niet passeren.”