Heropwaardering Hulstplein Tielt in laatste fase, hondenloopweide verhuist van collegesite naar Vredespark

Stad Tielt gaf onlangs een update over de werken aan de collegesite en aan het Hulsteplein. Daarbij deelden ze onder meer mee dat de werken voor de opwaardering van het Hulsteplein een laatste fase ingaan, terwijl de hondenlosloopweide binnenkort verhuist van de Collegesite naar het Vredespark.

De sloopwerken op de Collegesite gaan goed vooruit. Zo is onder meer de huizenrij in de Kortrijkstraat al volledig afgebroken en schiet ook het archeologische luik van de werken goed op. Zo is al twee derden van de site onderzocht. Nu wordt echter nog de grond van de gesloopte gebouwen onderzocht. Eens dat onderzoek achter de rug is, komt daar een tijdelijke groenzone. Daarachter komt dan een extra parkeerzone, net als aan de vroegere hondenlosloopweide en aan de zone grenzend aan de Ieperstraat. Eens die parkeerzones beschikbaar zijn, gaan ook op de huidige, centraal gelegen parking de sloop- en archeologische werken van start.

Dat alles maakt wel dat de hondenlosloopweide moet verhuizen. De stad vond daarvoor een plekje in het Vredespark. Tegen midden oktober moet de nieuwe weide aan de kant van de Tramstraat normaal gezien toegankelijk zijn.

Werken Hulstplein

Ondertussen naderen ook de heropwaarderingswerken van het Hulstplein hun einde. Momenteel wordt namelijk de haag rondom het plein aangepakt. Daarbij is het de bedoeling om de talrijke doorsteken tijdelijk af te sluiten met een uit kastanje bestaande afsluiting. In het eerstvolgende plantseizoen zullen de doorsteken dan gedicht worden door de aanplanting van liguster. Ten slotte zal ook de fontein nog aangepakt worden. Daarbij wordt de rand afgewerkt met een boord in cortenstaal en komt er ledverlichting die de fontein in de spotlight zal plaatsen.