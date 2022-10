Herontwikkeling van site L’ANAC in Zulte kan beginnen

De eigenaars van het bedrijventerrein van de voormalige wolspinnerij L’ANAC zijn op de valreep tot een akkoord gekomen. Het Brownfieldconvenant, waarbij de Vlaamse regering tussenkomt in de saneringskosten, liep deze maand af en de projectontwikkelaars dreigden hun subsidie mis te lopen. Op de afgelopen gemeenteraad werd de samenwerkingsovereenkomst voor de sanering goedgekeurd.

Over heel Zulte zijn momenteel verschillende projecten lopende rond de herontwikkeling van voormalige bedrijvensites, stuk voor stuk moeilijke dossiers. Al werd dat van de wolspinnerij wel erg op de spits gedreven. Wolspinnerij Denys – in de jaren 20 gestart als leerlooierij L’ANAC – ging na een lange doodstrijd failliet in 2011. Voordien was de industriegrond omgevormd tot bouwgrond. Eind 2018 gingen de eerste gebouwen van het bedrijf tegen de vlakte, maar sindsdien is er nog maar weinig beweging op het bedrijventerrein.

Op de gemeenteraad vroeg gemeenteraadslid Henk Heyerick (CD&V) dan ook aan schepen van Ruimtelijke Planning Tony Boeckaert (Open Zulte) waarom dit dossier zo lang had stilgelegen. “Er waren spanningen tussen de twee ontwikkelaars die elk een deel van het terrein bezitten”, legde schepen Boeckaert uit. “Dat ging over perceelsgrenzen en de saneringskosten. De oplossing kwam door de deadline van het Brownfieldconvenant. Die subsidies voor de sanering mislopen zou een financiële aderlating geweest zijn voor beide partijen.”

“Een overdekte hal zal een meerwaarde zijn voor de hele gemeente”

Op de site zijn enkele stukken van het industrieel erfgoed bewaard gebleven: de overkapping van een oude hal, de stookkamer en de kenmerkende schoorsteen. Dit tot tevredenheid van Rony Meirlaen en heel wat andere ex-medewerkers van het bedrijf. “Wij zijn blij dat dit erfgoed niet verdwijnt en willen ook graag dat de naam L’ANAC terug op de schoorsteen geschilderd wordt zoals in het begin van het bedrijf”, zegt Rony. “Zo kennen heel wat Zultenaren het bedrijf nog steeds, iedereen heeft wel een familielid die er vroeger werkte. Die naam mag niet verdwijnen.”

200 woningen

Om dat industrieel erfgoed te bewaren en in te werken in de nieuwe site, heeft de gemeente alvast 300.000 euro over. De oude overkapping wordt een overdekte markt- en speelhal, de stookruimte een buurthuis. CD&V ging hier echter niet mee akkoord. “Dit zal een veelvoud van 300.000 euro kosten en de winsten zijn voor de projectonwikkelaars”, vindt raadslid Henk Heyerick.

Schepen Boeckaert wees op het maatschappelijk belang van het erfgoed voor Zulte. “Zo’n overdekte hal zal een meerwaarde zijn voor heel de gemeente, niet enkel de nieuwe wijk. Bovendien krijgen we van de ontwikkelaars 1.000 euro per woning die ze zullen plaatsen en dat geld zal ook gebruikt worden om de oude hal en de stookruimte te herontwikkelen.”

Op de site zullen zo’n 200 woningen komen in een duurzaam woonproject. De saneringswerken van de vervuilde grond kunnen binnenkort van start gaan, eind volgend jaar zouden de eerste 50 woningen gebouwd worden.

(JF)