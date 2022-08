Herman van Veen voor het eerst in het Concertgebouw

Op zondag 25 september treedt Herman van Veen voor het eerst op in het Concertgebouw in Brugge. De Nederlandse cabaretier is meer thuis in de Brugse Stadsschouwburg, waar hij minstens al honderd keer optrad. En hij houdt van Brugge.

In 2020 vierde Herman van Veen zijn 75ste verjaardag met een dertigtal voorstellingen in Vlaanderen, waaronder drie voorstellingen in zijn favoriete roodgouden Stadsschouwburg van Brugge. Hij schreef toen voor haar – want de schouwburg is een zij – een ode: ‘Vrijplaats’, ter gelegenheid van haar 150ste verjaardag.

Vanwege de lockdown moest Van Veen zijn tournee onderbreken.

“Mijn tournees duren telkens drie à vier jaar. We spelen zowat 160 voorstellingen per jaar. We starten elke drie jaar met een nieuwe tournee steeds weer in Vlaanderen, want daar is het ooit begonnen, op het Humor-festival in Knokke-Heist in 1965”, zegt hij. “Ik werd toen ‘de revelatie van Heist’ genoemd. Toen had ik geen idee wat dat betekende. Ik moest het aan mijn vader vragen.”

“Om de drie jaar speel ik dus een reeks voorstellingen in de Stadsschouwburg. De laatste 55 jaar speelden we er telkens drie. Ik denk dat ik daar dus al méér dan honderd keer heb gespeeld. Na Vlaanderen volgt altijd weer Nederland, traditioneel Duitsland, Frankrijk, Zuid-Afrika, meestal London, New York, en verder waar het avontuur ons brengt.”

Conciërge en hond

Herman van Veen heeft een speciale band met de Stadsschouwburg.

“Dit prachtige, markante gebouw, de theaterzaal met zijn plafondschilderingen en gouden ornamenten, het oud rode fluweel, de immense kristallen luchter, het aflopende toneel waardoor ik met wat dikkere kuiten daarna de straat opga. De vele herinneringen, de vrienden die ik er kreeg, zoals de vriendschap met directrice Sonia Debal. Zij was er van bij het begin in Vlaanderen bij, dat was in 1965. Haar team en medewerkers, de pianostemmer, de technici, de hartelijke conciërge en haar hond – inmiddels versie vier – die me verwelkomen, de knusse artiestenfoyer en hartelijke ontvangst door de gastvrouw/gastheer van dienst. Het voelt zo vertrouwd…”, bekent Van Veen.

Ik wandel graag door Brugge, ook bij nacht, en prik soms een frietje bij het Belfort

Zien en genieten

En toch verhuist hij nu naar het Concertgebouw.

“Op algemeen verzoek wilden we extra voorstellingen – versie twee – van onze verjaardagsvoorstelling spelen in Brugge, maar als uitloop van de pandemie was er geen beschikbaarheid meer in de Koninklijke Stadsschouwburg. Het Concertgebouw, zo werd verteld, zou prachtig zijn en een ongeëvenaarde akoestiek hebben. We gaan het zien en genieten. We keren dan zeker en vast in 2024 graag terug naar de Vlamingstraat, met onze nieuwe voorstelling ‘De Voorstelling’.”

Kent Herman van Veen de binnenstad goed?

“Wanneer ik in Brugge en omgeving speel, logeer ik steevast in hotel De Tuilerieën aan de Dijver, altijd in dezelfde kamer. Ik kan er genieten van het heerlijke ontbijt en de goede zorgen van de charmante gastvrouw, ook van een bodempje oude whisky of twee bij het haardvuur in de bar. Naast het hotel is een boekenwinkel-krantenwinkel, waar ik bevriend ben geraakt met de uitbaatster.”

De ezel die Maria droeg

“Ik wandel graag doorheen Brugge, ook bij nacht, bezoek er graag de musea, kerken, prik een frietje aan het frietkraam bij het Belfort, eet er graag in een van de vele pico bello restaurants. Als toerist ben ik er nog nooit geweest, maar het heeft wél een feestelijk opwindende, internationale vakantiesfeer. Altijd lijkt het weer dat iedereen op vakantie gaat in Brugge. Ik heb hier ook kerstconcerten gespeeld, in de prachtige Sint-Walburgakerk, en schilderijen geëxposeerd, in de Bogaerdenkapel. We speelden ook ooit op de Markt, voor ik weet niet hoeveel mensen. Ik kom eveneens graag in de bloemenzaak van Brugse verre vriend Frederiek van Pamel, in de Ezelstraat. Ik moet dan altijd weer denken aan de ezel die Maria droeg, die Jezus droeg, die de wereld droeg…”

