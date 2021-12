Herman Demoen en Gilbert Manhaeve uit Diksmuide stoppen met archiveren: “Al 3.500 genummerde mapjes en 640 archiefdozen”

Vroeger werden alle kerkregisters bewaard in de plaatselijke kerk, tegenwoordig zijn die allen terug te vinden in het archief van de dekenij. Om die registers ordentelijk bij te houden en te digitaliseren, werkt men op het decanaat met enthousiaste vrijwilligers. Herman Demoen en Gilbert Manhaeve bemanden vele jaren het archief en verzetten daarbij monnikenwerk. Nu geven ze de fakkel door.

Herman Demoen (84) is al sinds de late jaren ‘80 actief in het archief. Collega Gilbert Manhaeve (86) startte er in 1997. “Toenmalig deken Claeys vroeg me of ik zin had om de teruggevonden stukken uit het archief te bekijken en te ordenen”, vertelt Herman.

“Die stukken waren afkomstig uit het puin van de kerk; Diksmuide werd immers in beide oorlogen flink belegerd. Verschillende mensen hadden dozen vol papieren gevonden en deze naar de dekenij teruggebracht. Het ordenen was een hele klus. Zo ben ik er stilaan ingerold.”

Klasseren

Herman was tijdens zijn actieve loopbaan leerkracht LO, maar had altijd al een grote interesse in geschiedenis. “Zo schreef hij ook een boek, Het Diksmuide van Toen, over de geschiedenis van onze stad”, licht Gilbert Manhaeve toe. Gilbert is technisch ingenieur scheikunde, landbouw en voedingskunde van opleiding en werkte als stadsarchivaris bij Stad Diksmuide. Interesse in geschiedenis zorgde ervoor dat Gilbert in het decanaal archief terechtkwam.

“Het hele archief moest eerst worden geschoond. Dat houdt in dat je ieder blad apart bekijkt en onder andere dubbels eruit haalt. Toen volgde het klasseren volgens de richtlijnen van het Algemeen Rijksarchief, in mapjes. Ieder mapje kreeg een nummer met een korte beschrijving waarover de inhoud gaat. Op vandaag hebben we al 3.500 genummerde mapjes met beschrijving en 640 archiefdozen.”

Eerst was het enkel het archief van Diksmuide, later kwamen daar 24 gemeenten bij uit het decanaat Diksmuide. Wanneer men het over de kerkarchieven heeft, denken mensen meteen aan doop-, huwelijks- en overlijdensregisters, maar het archief is meer dan dat”, vertelt Herman.

Stamboomonderzoek

“De archieven gaan over alles wat met de kerk te maken heeft: bouw- en restauratiewerken aan de kerk, het financieel verslag van de kerkfabriek en heel belangrijk: de blauwdrukken van de kerk met gedetailleerde afmetingen, verwarmingskosten, kerkmeubilair enzovoort. Veel mensen komen bijvoorbeeld bij het decanale archief terecht voor stamboomonderzoek.

“Ook studenten die voor hun thesis info nodig hebben”, besluit Gilbert. Het duo was iedere vrijdag aan het werk in het decanaal archief en werkte vaak nog zaken thuis verder af. Voormalig directeur VBS Diksmuide, Roger Roels en voormalig brandweercommandant Dirk Coopman zullen met veel enthousiasme in hun voetsporen treden en het archief verder uitbouwen en digitaliseren.

(AC)