Herman Claerhout fietst voortaan op gewonnen Foxrider

Herman Claerhout uit Pittem rijdt voortaan met een echte Foxrider rond. Hij is de winnaar geworden van de pronostiek die door de Ardooise perskring werd ingericht naar aanleiding van de aankomst van de eerste etappe van de Renewi Tour. Herman voorspelde dat Jasper Philipsen de etappe zou winnen. “Ik gokte op de klassieke spurt in de Stationsstraat in Ardooie, maar blijkbaar deden nog 80 andere deelnemers aan de pronostiek dezelfde gok. Men moest dus naar de schiftingsvraag grijpen. Men vroeg naar het exacte aankomstuur. Ik had dit op de seconde juist. Het was dus wat rekenen met de seconden”, zegt Herman Claerhout als volslagen koerskenner.

Metafox

De eerste prijs is de Foxrider, een product van Metafox uit Ardooie, en deze is dit jaar voor Herman Claerhout uit Pittem. Op twee staat Eugene Blondeel uit Pittem. Net als Frans Vanparijs uit Staden ziet hij zijn wijnkelder aangevuld. De goodiebags van diepvriesbedrijf Ardo gaan naar Frans Rosseel uit Ardooie, Dieter Wybo uit Ardooie, Annie Vantieghem (Ardooie), Danny Waeghe (Wingene), Stijn Louage (Koolskamp), Gilles Huyghe, Jente Ollivier (Ardooie), Estee Huyghe, Thomas Rosseel (Tielt), Bernard Commeyne (Ledegem), Bert Roelens (Koolskamp) en Fien Vansimaeys uit Ardooie.

Goede gokker

Alle winnaars weren uitgenodigd voor de prijsuitreiking en de daaraan gekoppelde receptie die georganiseerd werd in de Groene Dreve. Herman bewees er dat zijn nieuwe Foxrider van uitstekende kwaliteit is. Dat zal wel moeten, want ook de winnaars van de Ardooise etappe krijgen jaarlijks een dergelijke fiets. Dit zijn onder meer Jasper Philipsen die er al twee heeft, Tim Merlier, Jasper Stuyven en andere koningen van de spurt. Ook in Pittem rijden er al enkele Foxriders rond, want de pronostiekwinnaars van de jongste edities zijn daar woonachtig. Goede gokkers zoals Mario Ollivier, de familie Vandenhende en nu Herman Claerhout. (JM)