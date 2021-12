Herinrichting Het Pand in Waregem op schema: al 80 procent van de winkelruimtes ingevuld

De grondige renovatie van winkelcentrum Het Pand in Waregem verloopt zoals gepland. De werken die gestart zijn in februari gaan bijna hun laatste fase in. Ondertussen is tachtig procent van de beschikbare winkeloppervlakte reeds verhuurd. Het stadsbestuur hoopt het vernieuwde centrum in augustus volgend jaar feestelijk te openen.

Het directiecomité van stadsontwikkeling WAGSO lichtte de stand van zaken rond de vernieuwing van Het Pand toe. Belangrijk om weten is dat alle werken op schema zitten. “Dat is niet evident in tijden van corona”, weet schepen Kristof Chanterie (CD&V). “Er ontstaan hier en daar wachttijden voor het leveren van bouwmaterialen. Maar dat heeft bij aannemer Artes weinig impact gehad op de vooruitgang van de renovatie.”

Zomeropening

Voorbijgangers kunnen af en toe een blik werpen op de grote werf in het centrum van de stad. Vanaf augustus 2022 moet het volledig heringericht en modern winkelcentrum het commercieel kloppend hart van Waregem worden. Het stadsbestuur heeft grootse plannen om Het Pand feestelijk te heropenen. Op 19, 20 en 21 augustus wil het een bijzonder openingsweekend organiseren voor alle Waregemnaars en streekgenoten. “Net zoals bij de inwijding van de Zuiderpromenade voorzien we een groot budget om het volk op een aangename manier te laten kennismaken met het mooie resultaat. We willen Het Pand opnieuw op de kaart zetten als regionaal winkelcentrum”, vertelt Chanterie.

Investeerders en zelfstandigen zijn geïnteresseerd in onze stad en staan volledig achter het nieuwe project – schepen Kristof Chanterie (CD&V)

Tijdens een rondleiding op de site viel het op dat er veel aandacht besteed wordt aan grote ramen voor de etablissementen. De witte luifels zijn ook opvallend, die staan namelijk in contact met een weerstation om zich automatisch aan te passen aan de weersomstandigheden. De handelszaken kunnen de stand van de luifel ook zelf afstemmen.

Uniek project

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) is trots op de herinrichting van het centrum. “Dit is toch een vrij uniek project. Wij zijn als stad eigenaar van Het Pand, daardoor kunnen we het zelf vormgeven. Bij grote projecten in steden en gemeenten zijn aannemers, winkels en andere partijen mede-eigenaar. Hier kunnen wij met het stadsbestuur onze eigen toekomst en uitstraling mee bepalen.”

© LV

Acht maanden voor de opening is tachtig procent van de beschikbare winkeloppervlakte reeds ingenomen en toegekend aan een uitbater. Dat zegt volgens schepen Kristof Chanterie veel over de aantrekkingskracht van Waregem. “Dat er al zo een groot deel verhuurd is, toont dat investeerders en zelfstandigen geïnteresseerd zijn in onze stad en volledig achter het nieuwe project staan.” Momenteel zijn er nog twaalf winkelruimtes beschikbaar. “Het is ook mogelijk om de binnenwand te verwijderen, op die manier kan er een grotere zaak gemaakt worden van twee vrije panden.”

Grote sportmodezaak

Aan de kant van de Stadionvijvers, naast de Albert Heijn, komt een nieuwe sportmodezaak van 700 vierkante meter groot. De naam blijft voorlopig geheim, de zaak wil het nieuws zelf wereldkundig maken in januari. Bpost wordt een derde groter als voorheen. Daarnaast komt interieurzaak Andemeubel, café ’t Peerdeke en pastabar Del Pigro. De vernieuwde Capuccino I zal opnieuw zijn klanten kunnen ontvangen op het binnenplein. Op dat plein opent het gekende koffiehuis en -merk Viva Sara een eigen concept store. Het wordt geen horecazaak maar een winkel waarin men producten van Viva Sara kan kopen. Er zullen ook workshops en proeverijen georganiseerd worden.

Disney Shop

Enkele winkels zijn momenteel te vinden in de Stormestraat of de Stationstraat. Kledingzaak Jane D. neemt opnieuw intrek in het vernieuwde Pand, net als Filou, Callens en Hans Anders. De opticienketen komt met een vernieuwd concept naar het centrum.

Naast Saar en Sander komt er een gloednieuwe Disney Shop. De uitbater ervan opent ook een decoratiezaak in Het Pand. Rituals verdubbelt haar oppervlakte en komt aan de ingang tegenover de kerk. Ernaast verschijnt een modeketen, die net als de sportmodezaak haar naam later zal onthullen.

Batopin

Aan de kant van de Stormestraat zal reisagent TUI te vinden zijn. Het Bakkerietje krijgt op de hoek een eigen terras. Ici Paris XL en Cappuccino II blijven op dezelfde locatie. Beide zaken zijn volledig vernieuwd en reeds open voor alle klanten. Aan de ingang van de markt komt Batopin. Dat is een project dat alle grote banken centraliseert op een locatie. De bankautomaten van KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING zullen vanaf augustus te bereiken zijn in Het Pand. (Levi Verbauwhede)