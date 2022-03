“Herinneringen voor morgen maak je vandaag”

“Herinneringen maak je vandaag”: het is een mooie omschrijving waarmee Gillis Raedt uit de David Teniersstraat in Rumbeke onder de paraplu van ‘Bodycasting Memorillis’ mee bezig is.

“Ik vind het nog steeds erg jammer dat ik geen tastbare herinnering aan mijn overleden vader heb, hij stierf toen hij amper 50 jaar was”, vertelt Gillis. “Ik wil er met bodycasting of lifecasting voor zorgen dat anderen dit wel hebben. Ieder verhaal is anders, soms emotioneel, soms vrolijk en zo ontstaat een waardevol, tastbaar en gedetailleerde 3D-afdruk van een deel van het lichaam. Alles is mogelijk met bodycasting, het kan verwijzen naar liefde, zwangerschap, geboorte, afscheid…”

“Online ben ik me gaan verdiepen in bodycasting en al snel kwam ik erop uit dat ik hiervoor bij onze noorderburen moest zijn. Ik volgde daar in 2019 een opleiding, waarna ik besloot om als bodycaster in bijberoep te starten. Alles begint met een goed gesprek en ik leg uit wat men kan verwachten. Eerst maak ik een mal van het gewenste beeld: voet(je), hand(je), gezichtje… De mal bestaat uit alginaat, een soort zeewier en is volledig huid- en milieuvriendelijk.”

Ontmallen

“Daarna wordt de mal opgevuld met hars of gips, na het drogen volgt het ontmallen. Dat is het meest spannende moment: hoe zal het beeld eruit zien, welke details zijn er zichtbaar… Daarna wordt het afgewerkt naar wens: geschilderd in een kleur, ingekaderd, op een sokkel gemonteerd. De tastbare én blijvende herinnering krijgt nadien een mooie plaats.”

De kunstwerkjes zijn decoratieve beelden, enkel voor binnenshuis. “Van onze dochter Lily-Roos heb ik bij wijze van voorbeeld 3D-beelden van haar voetje, handje, achterwerkje”, aldus Gillis, die hoopt van haar hobby in bijberoep haar hoofdberoep te maken. “Nu ben ik zorgkundige bij Familiezorg. Ik hou ervan om iets te betekenen voor anderen, ook als bodycaster.” (AD)

Info: Facebook en Instagram via Bodycasting Memorillis.