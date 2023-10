Heringericht sportveld Sint-Pietersveld in Wingene officieel geopend

Het sportveld op Sint-Pietersveld is opnieuw ingericht als basketveld. Naast de vaste inrichting als basketveld is het terrein ook uitgerust met belijning om badminton en volleybal te spelen. Deze realisatie kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen het Penitentiair Landbouwcentrum en de gemeente Wingene.

Het sportveld werd officieel geopend en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het ligt mooi in een stukje natuur waar het in de buurt zalig wandelen en fietsen is. Nabij is er ook een looppiste en een voetbalveld, de start van een mountainbikeroute en kan je op ontdekking aan de Scheepsput en Expeditie Bulskampveld. Parkeren kan in de Vagevuurstraat.