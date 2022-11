Herfstival vervangt kerstmarkt bij Heilig Hartschool in Tielt

Binnenkort schieten er weer overal kerstmarkten uit de grond, maar niet bij de Heilig Hartschool. Daar breken ze met de traditie door in de plaats voor een Herfstival te kiezen op zaterdag 19 november.

“We wilden eens iets anders doen dan een traditionele kerstmarkt, maar wilden ook geen evenement rond Halloween organiseren. Daarom kozen we voor een Herfstival, want het is herfst en het wordt een soort festival”, vertellen ze bij de Vriendenkring die organiseert. “We kozen ervoor het kerstthema te laten varen, omdat december voor veel ouders een drukke periode is met Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar en omdat we eens iets originelers wilden doen. Het werd dus een evenement in met herfst als thema.” Het Herfstival moet een gezellig gebeuren worden voor jong en oud.

Nieuwe speeltuigen

“Om 16 uur starten we vooral met activiteiten voor de kinderen. Zij kunnen kiezen voor een gek kapsel of glittertattoo, zich laten schminken of zich uitleven op de springkastelen en bij andere randanimatie. Ondertussen kunnen de ouders gezellig samenzitten en babbelen. Er valt ook genoeg te eten en drinken. Een dessertbord, frietjes, pita en Tjolder, een bier van oud-leerlingen, zijn allemaal voorhanden. Vanaf 19 uur treedt Maïskie Molie op en zal er gedanst worden.”

Verbinden is het doel

Naast mensen van de school zelf hopen ze ook personen van buiten de school aan te trekken. “We willen reclame maken voor onze school en de gezelligheid. Daarnaast willen we de buurt betrekken, maar ook andere geïnteresseerden zijn meer dan welkom. Daarom vragen we ook geen toegang. Mensen verbinden is het hoofddoel, maar de opbrengst zal bijdragen aan ons andere grote doel: het verfraaien van de speelplaats met nieuwe speeltuigen voor de leerlingen.” (MG)