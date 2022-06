Herenteam WWR Ingelmunster schrijft clubgeschiedenis: “Voor het eerst naar de hoogste afdeling”

De heren van WWR Ingelmunster hebben geschiedenis geschreven. Na het winnen van een testwedstrijd mag het team voor het eerst aantreden in de hoogste afdeling van het krachtbal, en dit na acht jaar in tweede afdeling gespeeld te hebben. Zo mag Ingelmunster nu samen met het damesteam het mooie weer maken in de hoogste afdeling.

Grondlegger van de overwinning is achterspeler Jochen Verhulst: “We speelden in de testwedstrijd tegen de laatste uit de eerste afdeling, Baasrode. We kennen dat team niet echt, zodat het in het wedstrijdbegin zoeken was. Gelukkig kon ik twee onverwacht uitgevoerde rugworpen onschadelijk maken, waardoor we onmiddellijk goed in de wedstrijd zaten. We bleven uiterst geconcentreerd en dat loonde. Verdedigend zat het goed en Philippe Dela Ruelle viel aanvallend prachtig in, waardoor we aan de rust een tweepuntenkloof hadden. In de tweede helft stond onze verdediging er en konden we de voorsprong nog uitbreiden. We hebben dan ook verdiend gewonnen met 15-22.”

“Natuurlijk wordt het niet simpel in de hoogste afdeling, want we eindigden slechts derde in de competitie. Omdat kampioen Sint-Michiels al een team in de hoogste afdeling heeft, kunnen we dus als tweede geklasseerde stijgen. We verloren dit seizoen amper drie wedstrijden, maar we weten dat het heel moeilijk zal worden om erin te blijven. Toch denk ik dat we veel zullen bijleren. Intussen zijn onze teamleden op elkaar ingespeeld zodat we er volgend seizoen volledig voor zullen gaan. Wie weet kunnen we verrassen. We hebben nog een jonge ploeg met groeimarge.” (JV)