Herdenkingswandeling voor Nesten op zondag

Vijf jaar geleden overleed karikaturist en volksfiguur Nesten. In het kader van 900 jaar Kuurne willen de Koutervrienden op zondag 15 oktober hulde brengen aan hun overleden buurman met een herdenkingswandeling, waarbij de deelnemers de keuze krijgen tussen een tocht van 5,5 en 7,5 kilometer. Beide tochten starten aan de bibliotheek en eindigen op de parking van de Kouterstraat ter hoogte van de Krieke.

Rik Delneste, beter gekend in de volksmond als Nesten, zal altijd herinnerd worden als de man, die prachtige karikaturen schilderde op Kuurnse uitstalramen en muren. De Koutervrienden herinneren zich hem echter ook als een sociale en aangename buur, die altijd aanwezig was bij hun activiteiten. “Met zijn Kunstkouter zette Nesten tevens onze Kouterstraat op de kaart”, vertelt Vanessa Van Severen van de Koutervrienden. “Met onze wandeling willen wij hem nu herdenken, door her en der langs de route ook kunstwerken van hem te plaatsen. Vorig jaar startten we met een zoektocht naar werk van Nesten. Dit leverde ons tot op heden zo’n 100 stukken op, veelal in privébezit, maar nog niet alles kon worden opgehaald zodat het aantal nog verder zal stijgen.”

De Koutervrienden werden zo’n 24 jaar geleden kleinschalig opgericht. Hun eerste activiteit was een pensenkermis voor de buurt, maar al snel volgden ook andere activiteiten. “Door de jaren heen hebben we diverse activiteiten georganiseerd”, gaat Vanessa Van Severen verder. “Van een eenvoudige receptie tot een glühweinavond of een levendige kerststal, alles werd bedacht tussen pot en pint.”

Praktisch

Deelnemen aan de herdenkingswandeling kan op zondag 15 oktober tussen 12.30 en 14.30 uur vanaf de startplaats aan de Kuurnse bibliotheek. Deelnemers betalen 5 euro, inclusief versnaperingen op twee stopplaatsen. Onder de deelnemers wordt een ballonvaart verloot en tal van waardebonnen van café Astrid. De eerste 100 deelnemers krijgen ook een aandenken. (BRU)