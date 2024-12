Herdenkingswandeling in De Panne voor vermoorde Sharon Gruwez: “Mogen nooit stoppen met over haar te spreken”

Op zondag 29 december om 14 uur werd opnieuw een herdenkingswandeling georganiseerd voor Sharon Gruwez, die in de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 overleed toen haar ex-vriend met hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus reed in Oostvleteren.

In oktober 2021 werd de bestuurder schuldig bevonden aan moord. De man werd veroordeeld tot 23 jaar opsluiting. Haar ouders James Gruwez en Vannessa Deroo geloofden nooit dat het een gewoon ongeval betrof maar wel dat de bestuurder opzettelijk tegen de bus reed.

Papa James, mama Vanessa, familie en vrienden willen dat met deze herdenkingswandelingen Sharon nooit wordt vergeten. “Ik wil niet dat Sharon vergeten wordt of dat mensen zouden stoppen met over haar te spreken,” zei papa James voor de wandeling vertrok. De Panne is de gemeente waar Sharon vaak kwam wandelen met haar hond Benz.

Tijdens de wandeling, die startte aan het Leopold I-monument, waren er heel wat intense momenten om aan Sharon terug te denken. Bij het Westerpunt konden de deelnemers genieten van een warm drankje. Het was de vierde keer dat de wandeling in De Panne werd georganiseerd. Er kwamen een vijftigtal personen, waarvan enkelen met hun trouwe viervoeter meewandelen in de herdenkingstocht langs het strand van De Panne.