Herdenkingsviering voor Hongaars-Vlaamse priester Istvàn Regöczi

Op zondag 5 maart om 10 uur in de Sint-Janskerk van Poperinge is er een herdenkingsviering van de Hongaars-Vlaamse priester Istvàn Regöczi. Hij zette zich in voor de weeskinderen.

“Precies tien jaar geleden stierf de Hongaars-Vlaamse priester Istvàn Regöczi in Boedapest waar hij in 1933 als achttienjarige vertrok om te voet naar Poperinge te komen waar hij tien jaar verbleef in de dekenij om zijn droom te realiseren en dat was priester worden”, vertelt initiatiefnemer Robrecht De Gersem.

“Na zijn priesterwijding in Brugge op 28 maart 1943 keerde hij terug naar zijn volk in Hongarije. Daar zette hij zich onvermoeibaar in voor weeskinderen en de verlaten jeugd. In zijn boek ‘Mijn Arendjongskens’ vertelt hij over zijn wedervaren. Er komt zondag ook een Hongaarse diplomate en een Hongaarse zuster langs, met een Hongaarse dame uit Boedapest die nog met die priester heeft samengewerkt.” (LBR)