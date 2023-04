Herdenkingsproject “Witnesses in the Landscape” voorgesteld in infocenter Commonwealth War Graves Commission Ieper

Zaterdagnamiddag vond in het infocenter van de Commonwealth War Graves Commission in de Menenstraat te Ieper, de voorstelling plaats van hun project “Witnesses in the Landscape”.

Op een muur van het centrum werd een prachtige illustratie geschilderd die de overgang uitbeeldt van een oorlogslandschap naar een herdenkingslandschap. Hierover werd een scherm gemonteerd dat glijdt over de tekening en afhankelijk van waar je stopt, andere content aanbiedt. Een ideale teaser om de Westhoek verder te ontdekken. De officiële onthulling werd gedaan door Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir, Sabien Lahaye – Battheu, West-Vlaams gedeputeerde voor Toerisme en Geert Bekaert, CWGC Directeur voor Centraal en Zuid-Europa. Het project werd voorgesteld door Nathalie Dumon.(E.F.)