Herdenkingsplaats voor onverwacht overleden Piet Hardeman officieel ingehuldigd in Heuvelland

Zaterdag wordt Piet Hardeman, die eind mei onverwacht overleed, postuum tot ereburger van Heuvelland benoemd. Vandaag, woensdag 8 november, is er de officiële inhuldiging van zijn eigen herdenkingsplaats: een zitbank in de Broekelzen, met passend infobord.

Voor de inrichting van de herdenkingsplaats bundelen een aantal verenigingen de krachten: Grote Routepaden West-Vlaanderen, Trage Wegen, Stichting/Foundation Marguerite Yourcenar, Musée Marguerite Yourcenar, Natuurpunt De Bron en Gemeente Heuvelland. Piet Hardeman ijverde zijn hele leven voor meer natuur en zachte recreatie in de Westhoek. Dankzij hem kan je dagelijks genieten van 600 kilometer aan GR-wandelpaden in West-Vlaanderen. Hij ontwierp ook de bekende Tweebergenwandelroute en het Stiltepad in Heuvelland.

Gratis wandeling

Zaterdag 11 november organiseren alle partners ook een gratis wandeling langs Piets groene erfenis. Je kiest voor 22 km (verzamelen vanaf 8.30 uur, vertrek om 9.30 uur) of voor 9 km (verzamelen vanaf 12.45 uur, vertrek om 13.30 uur). Start en aankomst aan OC Utendoale in Westouter. Beide wandelingen brengen je uiteraard ook langs de herdenkingsplaats. Om 17 uur is er dan de postume overdracht van het ereburgerschap.