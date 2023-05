Herdenkingsplaat voor Simonne Brugghe aan café ’t Rustoord in Roeselare

Aan het vroegere café ’t Rustoord, op de hoek van de Lindenstraat en de Iepersestraat in Roeselare, werd zondagmiddag een herdenkingsplaat ingehuldigd ter ere van Simonne Brughhe en de Poolse generaal Maczek. Dankzij de tips van Simonne Brugghe konden de Poolse troepen in 1944 Roeselare bevrijden.

Op 7 en 8 september 1944 werd Roeselare, bevrijd door de Poolse troepen. Dit was onder meer te danken aan generaal Maczek. Hij ontmoette op 7 september 1944 de jonge Simonne Brugghe. Zij groeide op binnen een gezindat al jaren actief was in het ongewapend verzet. Dankzijde informatie die Simonne verstrekt kunnen Maczek en zijn troepen verder oprukken. “Enkele weken later kendende dankbare Polen Simonne het Kruis der Dapperheid toe. Vanuit het toenmalige Roeselaarse stadsbestuur kwam er weinig appreciatie. Het is pas onder voormalig burgemeester Denys dat het begin van het eerherstel volgde”, aldus oorlogskenner Erwin Ureel.

Eerste exemplaar dat naam van een vrouw draagt

Ook het huidig stadsbestuur beseft hoe belangrijk. Zo kreeg Simonne Brugghe een eigen straatnaam in Roeselare en werd er ook een canvas opgehangen met daarop haar afbeelding in de Sint-Hubrechtsstraat. Op de plaats van de ontmoeting tussen Maczek en Brugghe, in de omgeving van het voormalig café ’t Rustoord, werd zondag een herdenkingsplaat ingehuldigd. De plaat werd in Engeland vervaardigd in de traditie van de Britse ‘Blue Plaque’, naar een model dat in 1866 voor het eerst gebruikt werd om een historische gebeurtenis op een bepaalde plaats te benadrukken. “De plaat die zondag ingehuldigd werd is de zevende in de reeks, het gaat om het eerste Vlaamse exemplaar dat de naam van een vrouw draagt”, licht Ureel toe.

Ereburgerschap

Hij vroeg zondag aan schepen Mieke Vanbrussel (CD&V) om tachtig jaar na haar heldendaad het ereburgerschap toe te kennen aan Simonne Brugghe. “We nemen dat voorstel zeker mee en zullen dit bespreken”, aldus de schepen.