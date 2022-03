Herdenkingsmonument moet ouders van overleden kinderen een hart onder de riem steken

In het kader van Wereldlichtjesdag, die elk jaar op de tweede zondag van december wordt gehouden, zal ook de Stad Oostende eind dit jaar een herdenkingsmonument opzetten om overleden kinderen te herdenken. Leerlingen van het Conservatorium aan Zee staan jaarlijks in voor de muzikale omlijsting en ook het kunstwerk van één student aan de Kunstacademie aan Zee (KAZ) werd geselecteerd.

“Met dit monument willen we mensen die een kind hebben verloren een hart onder de riem steken en hen duidelijk maken dat ze niet alleen staan in hun verdriet”, verduidelijkt Schepen Hina Bhatti.

Na enkele geslaagde edities zochten de Stad Oostende en de Kunstacademie aan Zee naar een manier om het project nog duurzamer te maken, het concept te verbreden en te integreren in het leertraject van de vierde graad.

Leerlingen van KAZ konden opnieuw een ontwerp voor een semipermanente sculptuur of installatie, dat troost moet bieden aan alle ouders die een kind hebben verloren, voorstellen.

Selectie

Op donderdag 24 februari kwam de jury samen om de voorstellen van deze eerste selectie te beoordelen. De jury moest rekening houden met verschillende elementen. Het werk moet passen binnen het thema en uitnodigen tot herdenking, bezinning, verbinding, ontmoeten en tot het zoeken of het bieden van troost. Daarnaast moet het kunstwerk bestaan uit duurzaam materiaal dat minimaal drie jaar intact zal blijven.

Sterrenkind

Uiteindelijk selecteerde de jury het werk Sterrenkind van Mirei Bonte. “Vooral het open karakter, de relatie met het spelende kind, de verwijzing naar het spontane en het gebruik van kleur werden positief onthaald. Het monumentale karakter geeft ondanks de openheid toch een gevoel van geborgenheid. De verwijzing naar de sterren is een letterlijke link en de vormgeving biedt ruimte voor interpretatie. Ook de materiaalkeuze en afwerking is een meerwaarde. Naast uitnodiging tot bezinning is er ook ruimte voor hoop.”

Begin december 2022 zal het werk van Mirei Bonte geïnstalleerd worden op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat.