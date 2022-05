Herdenkingsmoment voor Soedanese vluchteling die verdronk in Oostende

Gisterenavond, 18 mei, hield Hart boven Hard Oostende een herdenkingsmoment op het strand van de Stad aan Zee om de dood van de 19-jarige Soedanese Ali te herdenken die daar exact een jaar geleden uit het leven stapte.

Op zijn wanhopige tocht naar de Groot-Brittannië zag hij toen geen uitweg meer en koos voor de dood ter hoogte van een strandhoofd waar hij gisteren bij zonsondergang ook herdacht werd. Op zijn zoektocht naar een beter bestaan reisde de jongen dwars door Afrika, stak de Middellandse Zee over, belandde zelfs in Rusland waar hij kon werken en zelfs even studeren. Daarna belandde hij op zijn exodus richting Engeland ook even in Oudenburg waar hij op krachten kwam voor de gevaarlijke oversteek. Een paar van zijn vrienden slaagden kort voordien in een succesvolle poging. Piet Wittevrongel van Hart boven Hard: “Op dat moment is er bij de jongen iets geknakt waardoor hij die fatale beslissing nam. Een kind van 19 jaar… We hebben hem herdacht en eren hem voor zijn moed en doorzettingsvermogen.”

Duizenden zinloze doden

Terzelfdertijd herdacht Hart boven Hart de duizenden zinloze doden in de Middellandse en Noordzee op hun weg naar een veilig en gelukkig leven. “We komen op voor het recht op veilige en legale migratie die door de Europese overheden onmogelijk wordt gemaakt”, aldus de vereniging. Zo’n 40 mensen waren op het sobere herdenkingsmoment aanwezig. (ML)